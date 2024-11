Útočník Třinca Hrehorčák: Drieme ako svine, chceme to, ale všetko ide proti nám

Pohľad na tabuľku českej hokejovej extraligy je pre fanúšikov Třinca veľmi nepríjemný. Český šampión z posledných piatich sezón je predposledný so ziskom 22 bodov z rovnakého počtu zápasov.

Třinec síce pri rovnosti bodov vďaka lepšiemu skóre prenechal posledné miesto Libercu, ale séria piatich prehier a dovedna 16 prehier v doterajšej časti domácej sezóny stavia hráčov aj fanúšikov najúspešnejšieho českého klubu posledných rokov do pozoru.

Nešťastný záver v Plzni

Zatiaľ naposledy Třinec prehral v Plzni 3:4 po predĺžení, hoci gólom slovenského útočníka Marka Daňa viedol ešte aj minútu a pol pred koncom tretej tretiny 3:2. Potom však domáci vyrovnali a v predĺžení strelili aj vďaka asistencii Adriana Holešinského víťazný gól. Na strane hostí okrem Daňa strelil gól aj Patrik Hrehorčák, ktorý nedávno úspešne reprezentoval Slovensko na Nemeckom pohári.

„Všetko ide proti nám. Drieme ako svine, chceme to, ideme si za tým. Stále nám však niečo chýba. Urobíme chybu alebo rozhodne nešťastná náhoda ako naposledy v Plzni. Ak by som nechcel zachrániť situáciu pred gólom na 3:3, možno by ani nepadol. Naozaj neviem, čo s tým,“ povedal Hrehorčák, ktorý v danej situácii zlomil hokejku a gólu nezabránil.

Hlavy hore

Člen výlučne slovenského štvrtého útoku Třinca (Dravecký, Roman, Hrehorčák) tvrdí, že herne sa mužstvo dvíha a len dobrým hokejom sa môže dostať vyššie v tabuľke. V moravskom klube ovenčenom veľkými úspechmi veria, že sa tak stane.

„Prehry nás hnevajú, bodov sme už mohli mať oveľa viac, ale vzhľadom na výkony môžeme mať hlavy hore,“ dodal Hrehorčák na klubovom webe hcocelari.cz.

Už večer od 17.00 h hrá Třinec doma proti Sparte, ktorú v minulej sezóne na ceste za titulom vyradil v semifinále v siedmich zápasoch a ten posledný v štyroch predĺženiach. Sparta je aktuálne v tabuľke štvrtá a uhrala o 19 bodov viac ako Třinec.

Proti Sparte už trinástykrát

Oba tímy sa stretávajú pomerne často, v nedávnom osemfinále Ligy majstrov Sparta vyradila Třinec po výsledkom 4:1 doma a 1:1 v Třinci. V tejto sezóne už celkovo trikrát spolu extraligou zvíťazila Sparta popri spomenutej remíze.

V kalendárnom roku 2024 to bude už trinásty vzájomný zápas týchto súperov. Třincu zrejme stále bude chýbať zranená slovenská opora a tvorca ofenzívy Libor Hudáček.

„Náš výkon z odvety Ligy majstrov je cesta. Dobre sme súpera napádali a v dobrej hre sme pokračovali aj počas víkendu v extralige. Zatiaľ síce chýbajú víťazstvá, ale zlepšujeme sa. Výsledok zápasu proti Sparte sa bude odvíjať od toho, ako to budeme mať v hlavách nastavené,“ uviedol asistent trénera Třinca Jiří Raszka.