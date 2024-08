Libor Hudáček: Sme profesionáli, piskot z tribún nás nerozhodí (rozhovor V športovom SITE)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu už vo štvrtok čaká v Bratislave vstup do kvalifikácie o postup na olympijské hry 2026 v Taliansku. Zverenci kouča Craiga Ramsaya sa na úvod predstavia proti Rakúšanom, o deň neskôr si skrížia hokejky s Maďarmi a záverečný duel ich čaká v nedeľu proti Kazachom.

Naplno od prvého striedania

Systém turnaja je jednoduchý, do Milána postúpi iba víťaz. Lákadlo je to veľké, veď nateraz platí, že bojov pod piatimi kruhmi sa zúčastnia aj hráči zo zámorskej NHL. Slováci sú veľkým favoritom, čo automaticky prenáša na ich plecia aj veľkú dávku tlaku.

A navyše, atmosféru nevylepšuje ani celospoločenská diskusia (niekedy konštruktívna, inokedy nie) o tom, či nominovanie troch hráčov z KHL bolo správne alebo nie. O týchto veciach, okrem iného, sme sa v relácii V športovom SITE rozprávali s reprezentantom Liborom Hudáčkom.

„Musíme to zvládnuť, nič iné diváci od nás neočakávajú, ani my sami od seba, takže robíme všetko preto, aby sme svoju úlohu zvládli. Spomínam si na predchádzajúcu kvalifikáciu a viem, že to nebude jednoduché. Aj pred štyrmi rokmi to bolo v niektorých dueloch o jednom góle. Musíme ísť naplno od prvého striedania až po to posledné,“ začal 33-ročný útočník českého tímu HC Oceláři Třinec.

V nominácii traja hráči z KHL

Je jasné, že až samotné zápasy odkryjú pripravenosť jednotlivých tímov, no aspoň pred turnajom sa zdá, že najsilnejší tím do Bratislavy privedie Rakúsko.

„Súhlasím, už na MS v Česku hrali dobrý hokej. Výsledkovo svoj cieľ nesplnili, ale ich hra mala hlavu aj pätu. Stačí si spomenúť na zápas s Kanadou. Maďari nám tiež nič nedarujú a kvalitu určite budú mať aj Kazachovia,“zhodnotil rodák z Levoče a doplnil: „My však máme asi najlepšie možné mužstvo, chýbajú akurát Slafkovský s Černákom. Pozeráme sa teda na seba a na to, aby sme potvrdili rolu favorita.“

Po dvoch rokoch sa v nominácii reprezentácie SR objavili aj traja hráči, ktorí si na klubovej úrovni obliekajú dresy tímov pôsobiacich v ruskej KHL. Keď prezident SZĽH Miroslav Šatan oznámil pred turnajom ich zaradenie trojice Gernát-Grman-Líška do kádra, spustila sa „iskrivá“ diskusia azda na všetkých frontoch.

„Nie som politik, nebudem to hodnotiť z politického či odborného hľadiska. Ja to beriem skôr ako športovec a poviem, že v reprezentácii by mali byť tí najlepší hráči. Ja som rád, že máme tých troch, pokojne mohli byť aj viacerí, ale tréner s vedením si vybrali týchto troch, takže ja to len rešpektujem. Nemyslím si, že by bola zlá nálada v kabíne. Aspoň počas prvých dní po zraze som ju nespozoroval,“ uviedol Hudáček, ktorý obsadil v ankete Hokejista roka 2024 tretie miesto (za Slafkovským a M. Pospíšilom, pozn.).

Kto chce, môže povedať svoj názor

„Kabína to berie profesionálne. Sme tu na týždeň, máme nejaký cieľ a dúfam, že o tie dva roky bude všetko vyriešené aj na východe, aj na západe a že tí najlepší športovci sa stretnú na olympiáde, ktorá bude hlavne o športe. My sme si pred turnajom sadli k tejto téme,“ povedal útočník, ktorého vitrínu zdobia tituly na Slovensku, v Čechách i z MS a OH.

Mal národný tím na začiatku zrazu nejaké spoločné stretnutie, na ktorom by sa preberal spôsob odkomunikovania tejto polarizačnej témy smerom von z kabíny?

„Nepovedal by som, že to bolo stretnutie len o tom, ale isté náznaky boli. Nemáme sa hrať na nejakých politikov alebo niečo také. Kto chce, môže povedať svoj názor, to urobil aj Šarky (prezident SZĽH Miroslav Šatan, pozn.) , keď urobil ten míting v kabíne a nebolo tam nič naliňajkované v štýle ‚toto a toto musíš povedať‘. Ozrejmili sme si ako by sme mali zareagovať na tie ťažké otázky, ale na konci aj tak povedali, že keď má niekto niečo na srdci, tak nech to povie. Nech to povie medzi chalanmi v šatni, pretože je lepšie byť otvorený a úprimný a nehovoriť veci za rohom a poza chrbát. Vysvetlili sme si to. Myslím si, že máme jeden cieľ a toho sa držíme všetci a ťaháme za jeden povraz,“ doplnil odchovanec spišskonovoveského hokeja v relácii V športovom SITE.

Štvorročná zmluva so súčasným zamestnávateľom

Veľký otáznik visí aj nad atmosférou na tribúnach bratislavského zimáku. Mnohí predikujú piskot na znak nesúhlasu so zaradením spomenutej trojice z Ruska.

„Mňa osobne piskot vždy vyhecoval k lepšiemu výkonu. Nemyslím si, že to niektorých chalanov rozhodí. Verím, že prídu ľudia, ktorí nám budú fandiť a budú chcieť, aby sme hrali čo najlepšie a postúpili. A ak sa piskot dostaví, tak sme profesionáli, ktorí sú zvyknutí aj na iné veci ako hádzanie fliaš či oblievanie pivom,“ okomentoval Hudáček, ktorý tiež zodpovedal otázku, či by v súčasnosti akceptoval prípadnú ponuku z ruskej KHL.

„Hm, neviem, nemám takú ponuku. Ani som nad tým nepremýšľal, takže ťažko odpovedať na túto otázku. Mám dve deti, mám domov, manželku a štvorročnú zmluvu so súčasným zamestnávateľom,“ uzavrel účastník ôsmich svetových šampionátov, ktorý si počas kariéry obliekal dresy Spišskej Novej Vsi, Slovana Bratislava, Örebra, Färjestadu, Liberca, Nižnekamska, Lugana, Dinama Minsk a Třinca.

V relácii sa ďalej dozviete:

aké leto má za sebou a či si stihol po náročnej sezóny odpočinúť

v čom spočíva čaro zberateľa českých titulov Třinca

ako hodnotí 3. miesto v ankete Hokejista roka

čo hovorí na pokračovanie Craiga Ramsaya v pozícii kouča reprezentácie SR

ako hodnotí káder, ktorý bude bojovať v OH kvalifikácii

kde hľadá motiváciu do ďalšej fázy kariéry

na akom poste chce pôsobiť jeho syn

či sa plánuje vrátiť do Spišskej Novej Vsi alebo Slovana Bratislava

Rozhovory V športovom SITE si môžete vypočuť aj na >>> Spotify