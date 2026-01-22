Merz: Medzinárodný poriadok sa rozpadá neuveriteľnou rýchlosťou

Nemecký kancelár Friedrich Merz varoval, že medzinárodný poriadok „sa rozpadá neuveriteľnou rýchlosťou“ a že „svet, v ktorom rozhoduje iba sila, je nebezpečným miestom“. Merz počas svojho štvrtkového prejavu na Svetovom ekonomickom fóre v Davose poukázal na ruskú vojnu na Ukrajine, rastúci vplyv Číny a na Spojené štáty, ktoré podľa neho „radikálne menia svoju zahraničnú a bezpečnostnú politiku“.
„Svet, v ktorom rozhoduje iba sila, je nebezpečné miesto. Najprv pre malé štáty a stredné mocnosti, napokon aj pre tie veľké,“ povedal nemecký kancelár.
Konzervatívny líder najväčšej ekonomiky EÚ pripomenul, že Nemecko v 20. storočí prešlo touto cestou „až do trpkého konca“. „Stiahlo svet do čiernej priepasti,“ vyhlásil.
„Nezabúdajme teda, že našou najväčšou silou zostáva schopnosť budovať partnerstvá a aliancie medzi rovnocennými partnermi na základe vzájomnej dôvery a rešpektu,“ konštatoval. Podľa Merza je ruská invázia na Ukrajinu zatiaľ najtvrdším dôkazom, že svet vstúpil do novej éry.
„Vedúce postavenie Spojených štátov vo svete je ohrozené,“ vyjadril sa kancelár.
„Vstúpili sme do éry veľmocenskej politiky. Medzinárodný poriadok posledných troch desaťročí, založený na medzinárodnom práve, bol vždy nedokonalý. Dnes sa otriasli aj jeho samotné základy,“ povedal.
Európsku silu podľa neho tvoria tri piliere. „Po prvé, musíme veľa investovať do našej schopnosti brániť sa. Po druhé, musíme rýchlo zvýšiť konkurencieschopnosť našich ekonomík. Po tretie, musíme posilniť jednotu Európy a spoluprácu s rovnako zmýšľajúcimi partnermi. Na všetkých troch veciach už pracujeme,“ konštatoval Merz.