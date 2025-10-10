USA si neželajú, aby čínske aerolinky pri spojení s Amerikou využívali ruský vzdušný priestor

Prelety amerických dopravcov Moskva nepovoľuje od uplatnenia amerických sankcií voči Rusku pre jeho inváziu na Ukrajinu.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Spojené štáty americké Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Spojené štáty americké

Spojené štáty chcú, aby čínske letecké spoločnosti pri letoch na americké letiská a z nich nemohli používať ruský vzdušný priestor. Ministerstvo dopravy USA vo štvrtok v predbežnom nariadení uviedlo, že si želá „zabrániť konkurenčnej nerovnováhe medzi americkými a čínskymi leteckými dopravcami v dôsledku nerovnakého prístupu k vzdušnému priestoru tretích krajín“.

Prelet cez Rusko je „najefektívnejšou trasou“ medzi niektorými destináciami v Číne a Spojenými štátmi, ale dokument pripomína, že Rusko „uzavrelo svoj vzdušný priestor pre amerických leteckých dopravcov“ v máji 2022 čiže krátko po invázii Moskvy na Ukrajinu, ktorá viedla k sankciám zo strany USA.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun v piatok na tlačovej konferencii v Pekingu povedal, že americké „obmedzenia prevádzky čínskych leteckých spoločností škodia výmene ľudí medzi týmito dvoma krajinami“.

Dokument amerického ministerstva dopravy uvádza spoločnosti, ktorých by sa jeho rozhodnutie dotklo. Ide o Air China a ďalších šesť čínskych leteckých dopravcov.

Okruhy tém: americko-čínske vzťahy Letecké spoločnosti
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk