Orbán tvrdí, že ho Trump nepožiadal, aby prestal nakupovať ruskú ropu

Trump vyhlásil, že nové sankcie proti Moskve uvalí len v prípade, že spojenci v NATO zastavia nákupy ruských fosílnych palív.
Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix via AP
Maďarský premiér Viktor Orbán povedal že jeho americký náprotivok Donald Trump, nepožiadal Budapešť, aby zastavila dovoz ruskej ropy. Trump vyhlásil, že nové sankcie proti Moskve uvalí len v prípade, že spojenci v NATO zastavia nákupy ruských fosílnych palív.
Maďarsko je spolu so susedným Slovenskom jednou z mála krajín Európskej únie, ktoré naďalej dovážajú ruskú ropu.

„Americký prezident rešpektuje suverenitu iných krajín, len sa ma spýtal, aká je situácia – a to je podstatný rozdiel,“ povedal v stredu Orbán novinárom počas samitu EÚ v Kodani. Maďarský premiér vyhlásil, že keďže Maďarsko je vnútrozemská krajina, nemá „žiadnu inú možnosť“, ako pokračovať v dovoze ropy z Ruska. „Geografiu nezmeníme, nech sú politické požiadavky akékoľvek,“ dodal.

Od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, znížila EÚ dovoz ruskej ropy o 90 percent a do roku 2027 ho plánuje úplne ukončiť. Brusel uviedol, že chce ešte skôr zastaviť dovoz skvapalneného zemného plynu.

