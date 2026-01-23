USA presunuli desiatky lídrov Islamského štátu zo Sýrie do Iraku, medzi nimi aj Európanov

Medzi približne 150 vysokopostavenými zadržanými členmi teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorých Spojené štáty tento týždeň presunuli zo Sýrie do Iraku, sú aj osoby z Európy. V piatok to pre agentúru AFP potvrdili dvaja irackí bezpečnostní predstavitelia.
Podľa jedného zo zdrojov ide o „samých lídrov Islamského štátu a niektorých z najnotorickejších zločincov“. Skupina, ktorú americká armáda presunula do Iraku v stredu, zahŕňa „Európanov, Ázijcov, Arabov a Iračanov“, uviedol.
Pestrá zmes
Druhý bezpečnostný zdroj spresnil, že medzi presunutými je 85 irackých občanov a ďalších 65 osôb rôznych národností. Okrem Európanov majú byť medzi nimi aj Sudánci, Somálčania a osoby pochádzajúce z oblasti Kaukazu.
Presun zadržaných sa uskutočnil v rámci operácie vedenej Spojenými štátmi. Ďalšie podrobnosti o ich presnom statuse, mieste zadržiavania či plánovanom súdnom konaní iracké ani americké úrady zatiaľ nezverejnili.
Päť rokov teroru
Teroristická organizácia Islamský štát vyhlásila v roku 2014 takzvaný kalifát na rozsiahlych územiach Iraku a Sýrie, kde zaviedla brutálnu vládu sprevádzanú masovými popravami, etnickými čistkami a teroristickými útokmi doma aj v zahraničí.
Medzinárodná koalícia vedená Spojenými štátmi spolu s miestnymi silami skupinu vojensky porazila do roku 2019, no jej zvyšky naďalej pôsobia v podzemí a tisíce jej bojovníkov a členov sú zadržiavané v sýrskej a irackej väzbe, vrátane cudzincov z Európy, ktorých osud je dlhodobo predmetom sporov medzi štátmi.