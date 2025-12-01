Nová správa o zmene klímy má vyvrátiť Trumpove tvrdenia, že globálne otepľovanie je len „hoax“

Francúzska ministerka pre ekologickú transformáciu Monique Barbutová v príhovore ku klimatickým vedcom vyzdvihla ich „mimoriadne cennú“ prácu. Varovala pred nárastom dezinformácií o klíme na sociálnych sieťach, v médiách aj politických inštitúciách.
Približne 600 odborníkov z viac ako 100 krajín sa v pondelok zišlo na predmestí Paríža, aby začali práce na ďalšej veľkej správe Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC). Ich úsilie prichádza v čase, keď prezident USA Donald Trump spochybňuje vedecký konsenzus o globálnom otepľovaní a označuje ho za „hoax“.

Nárast klimatických dezinformácií

Francúzska ministerka pre ekologickú transformáciu Monique Barbutová v príhovore ku klimatickým vedcom vyzdvihla ich „mimoriadne cennú“ prácu. Varovala pred nárastom dezinformácií o klíme na sociálnych sieťach, v médiách aj politických inštitúciách. „Príliš veľa ľudí popiera výsledky vašej práce,“ povedala vedcom zhromaždeným v Saint-Denis.

Jednou z hlavných autoriek pripravovanej správy je americká klimatologička Katherine Calvinová, ktorú administratíva prezidenta Trumpa odvolala z funkcie hlavnej vedkyne amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Predchádzajúca správa IPCC z roku 2023 varovala, že svet smeruje k prekročeniu hranice globálneho otepľovania o 1,5 stupňa Celzia už do roku 2030. Organizácia Spojených národov (OSN) teraz tvrdí, že tento limit bude prekročený ešte skôr, čo zvýši riziko extrémnych búrok, povodní, sucha a nezvratných zmien v prírode.

Spor o dátum zverejnenia

Výsledkom práce klimatického panelu bude siedma hodnotiaca správa IPCC (AR7), ktorá by mala byť zverejnená v roku 2028 alebo 2029. Panel funguje na princípe konsenzu, čo znamená, že každý štát má právo veta.

V súvislosti s termínom zverejnenia správy vznikol spor medzi koalíciou EÚ a klimaticky zraniteľných krajín, ktorá presadzuje rok 2028, zatiaľ čo rozvíjajúce sa ekonomiky a producenti fosílnych palív žiadajú jej zverejnenie až v roku 2029. Rozdelenie pripomína nedávny klimatický samit COP30 v brazílskom Beléme, ktorý skončil bez dohody na úplnom ukončení využívania fosílnych palív.

