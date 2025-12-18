OSN stále zostáva nenahraditeľná, odkazuje Washingtonu končiaci vysoký komisár pre utečencov

V reakcii na rastúcu kritiku zo strany súčasnej americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa zdôraznil, že organizácia má legitimitu, know-how a mandát.
Filippo Grandi
Končiaci vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi. Foto: Archívne, SITA/AP
V dnešnom svete plnom konfliktov a kríz Organizácia Spojených národov (OSN) stále zohráva mimoriadne dôležitú a nenahraditeľnú úlohu, povedal v stredu odchádzajúci vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.

„Existujú situácie, kde je OSN nenahraditeľná, pretože nikto iný tú prácu nedokáže urobiť,“ povedal Grandi na záver trojdňového Globálneho fóra o utečencoch v Ženeve.

OSN má know-how aj mandát

V reakcii na rastúcu kritiku zo strany súčasnej americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa zdôraznil, že organizácia má legitimitu, know-how a mandát. Zároveň priznal, že OSN je často vnímaná ako „nafúknutá, veľká, neefektívna organizácia“.

 „Môj odkaz pre Washington znie: teraz, keď bol tento problém jasné pomenovaný a všetci sa snažíme o reorganizáciu, prosím, nezabúdajte, že OSN má svoju hodnotu,“ dodal.

Škrty vo financovaní

Podobne ako mnohé ďalšie agentúry OSN, úrad vysokého komisára pre utečencov UNHCR čelí po návrate Trumpa do úradu a po tom, čo viacerí významní darcovia obmedzili financovanie, výrazným škrtom v medzinárodnom financovaní.

Grandi, ktorý  po desiatich rokoch koncom mesiaca končí vo funkcii, označil svoj odchod v čase krízy za „bolestivý“.

Na pozíciu vysokého komisára má byť vo štvrtok oficiálne vymenovaný bývalý iracký prezident Barham Salíh. Podľa Grandiho bude čeliť „extrémnej neistote v oblasti zdrojov“.

Napriek zníženiu svojho príspevku z 2,1 miliardy dolárov v roku 2024 na 840 miliónov v tomto roku ostávajú USA najväčším darcom UNHCR.

