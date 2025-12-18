OSN stále zostáva nenahraditeľná, odkazuje Washingtonu končiaci vysoký komisár pre utečencov

V dnešnom svete plnom konfliktov a kríz Organizácia Spojených národov (OSN) stále zohráva mimoriadne dôležitú a nenahraditeľnú úlohu, povedal v stredu odchádzajúci vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.
„Existujú situácie, kde je OSN nenahraditeľná, pretože nikto iný tú prácu nedokáže urobiť,“ povedal Grandi na záver trojdňového Globálneho fóra o utečencoch v Ženeve.
OSN má know-how aj mandát
V reakcii na rastúcu kritiku zo strany súčasnej americkej administratívy prezidenta Donalda Trumpa zdôraznil, že organizácia má legitimitu, know-how a mandát. Zároveň priznal, že OSN je často vnímaná ako „nafúknutá, veľká, neefektívna organizácia“.
„Môj odkaz pre Washington znie: teraz, keď bol tento problém jasné pomenovaný a všetci sa snažíme o reorganizáciu, prosím, nezabúdajte, že OSN má svoju hodnotu,“ dodal.
Škrty vo financovaní
Podobne ako mnohé ďalšie agentúry OSN, úrad vysokého komisára pre utečencov UNHCR čelí po návrate Trumpa do úradu a po tom, čo viacerí významní darcovia obmedzili financovanie, výrazným škrtom v medzinárodnom financovaní.
Grandi, ktorý po desiatich rokoch koncom mesiaca končí vo funkcii, označil svoj odchod v čase krízy za „bolestivý“.
Na pozíciu vysokého komisára má byť vo štvrtok oficiálne vymenovaný bývalý iracký prezident Barham Salíh. Podľa Grandiho bude čeliť „extrémnej neistote v oblasti zdrojov“.
Napriek zníženiu svojho príspevku z 2,1 miliardy dolárov v roku 2024 na 840 miliónov v tomto roku ostávajú USA najväčším darcom UNHCR.