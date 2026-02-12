USA ako nespoľahlivý spojenec: Medzi obyvateľmi krajín NATO prevláda nedôvera

V Kanade, Nemecku, Francúzsku a vo Veľkej Británii klesá dôvera v Spojené štáty ako v spoľahlivého spojenca. Vyplýva to z prieskumu portálu Politico.
Zhoršujúca sa povesť USA otvára nové otázky o stabilite doterajšieho globálneho poriadku aj o tom, akú váhu majú USA na svetovej scéne. Vo všetkých krajinách, kde sa prieskum uskutočnil, prevládol názor, že USA sú nespoľahlivým spojencom. V Nemecku takto odpovedala polovica dospelých respondentov, zatiaľ čo v Kanade podiel dosiahol 57 percent. Vo Francúzsku označilo USA za nespoľahlivého spojenca dvakrát viac ľudí ako za spoľahlivého.
Najvyššia dôvera v Spojené štáty bola vo Veľkej Británii. Aj tam však iba 35 percent Britov uviedlo, že USA sú spoľahlivým spojencom, kým 39 percent ich považovalo za nespoľahlivého.
Väčšina dospelých vo Francúzsku a Nemecku si nemyslí, že vzťahy ich krajín s Washingtonom by odradili potenciálnych protivníkov od útoku. Vo Veľkej Británii podiel ľudí, ktorí vnímajú USA ako účinný odstrašujúci faktor, za rok klesol o desať percentuálnych bodov.
Macron varoval, že americké hrozby a zastrašovanie sa ešte neskončili. Aktuálnu fázu nazval „grónskym momentom“
Vzťahmi medzi Washingtonom a kľúčovými spojencami v NATO otriasli obchodné spory, agresívna rétorika aj Trumpova snaha získať Grónsko. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ostro odsúdil to, čo označil za „hrozby a zastrašovanie“ zo strany Washingtonu. Zároveň varoval ostatných lídrov EÚ, že transatlantické vzťahy sa zrejme tak skoro nevrátia k normálu.
Prieskum zároveň ukazuje, že v týchto krajinách rastie podiel respondentov, ktorí si myslia, že USA nezdieľajú ich hodnoty ani nebránia demokraciu. Obrana demokracie pritom dlhodobo patrí medzi kľúčové americké princípy.
Napriek rastúcej negatívnej nálade v kľúčových krajinách aliancie respondenti vyjadrili určitú nádej do budúcnosti. V Nemecku, Francúzsku a Británii väčšina opýtaných uviedla, že americký prezident zhoršil vzťahy s ich krajinami. Podľa prieskumu sa však môžu obnoviť po jeho odchode z funkcie.