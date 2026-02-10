Macron varoval, že americké hrozby a zastrašovanie sa ešte neskončili. Aktuálnu fázu nazval „grónskym momentom“

Európa podľa francúzskeho prezidenta nesmie zaspať na vavrínoch.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval Európu, aby zvýšila investície do strategických odvetví, inak jej hrozí, že ju v konkurencii Spojených štátov a Číny „odsunú na vedľajšiu koľaj“.

Európa nesmie zaspať na vavrínoch

Francúzsky líder varoval, že americké „hrozby“ a „zastrašovanie“ sa ešte neskončili, zdôraznil, že Európa nesmie zaspať na vavrínoch. „Momentálne sa nachádzame vo fáze, ktorú by som nazval grónskym momentom,“ povedal Macron.

„Najprv prídu hrozby a zastrašovanie. A potom zrazu Washington cúvne. A my si myslíme, že je po všetkom. Ale ani na sekundu tomu neverte. Každý deň prichádzajú hrozby voči farmaceutickému priemyslu a digitálnym technológiám,“ povedal šéf Elyzejského paláca.

Táto stratégia nefunguje

„Keď je tu otvorená agresia… nesmieme sa podriadiť ani sa pokúšať dosiahnuť dohodu. Skúšali sme túto stratégiu celé mesiace a nefunguje. Predovšetkým však Európu strategicky vedie k väčšej závislosti,“ konštatoval francúzsky líder.

Podľa Macrona potrebuje EÚ vo verejných aj súkromných investíciách „približne 1,2 bilióna eur ročne“, a to do zelených a digitálnych technológií, obrany a bezpečnosti. Zopakoval výzvu na spoločný európsky dlh, čo je myšlienka, ktorú Francúzsko presadzuje už roky, ale iné krajiny ju odmietajú.
„Je najvyšší čas, aby sme si na tieto budúce výdavky začali požičiavať spoločne, prostredníctvom eurodlhopisov,“ povedal prezident.

