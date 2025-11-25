USA a Rusko rokujú o Ukrajine v Abú Zabí, tvrdia médiá

Štátny tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Dan Driscoll sa v pondelok v Abú Zabí stretol s ruskou delegáciou, aby rokoval o ukončení vojny na Ukrajine. Rozhovory by mali pokračovať aj v utorok, informovali ABC News a Financial Times s odvolaním sa na amerického predstaviteľa.
Najnovšie rokovania, o ktorých sa doteraz nevedelo, nadväzujú na stretnutia amerických a ukrajinských predstaviteľov vo Švajčiarsku, ktoré sa týkali amerického mierového plánu pre Ukrajinu. Podľa denníka Financial Times sa na rokovaniach má zúčastniť aj šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov, pričom podrobnosti o zložení ruskej delegácie však nie sú zverejnené.
„Driscoll sa v ostatných dňoch veľmi intenzívne zapájal do tohto mierového procesu,“ povedal americký predstaviteľ pre denník Financial Times. „Ukrajina zrejme vie, čo sa deje, vedeli, kam sa chystá“ dodal.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov schôdzku ani nepotvrdil, ani nepoprel.
Trumpov mierový plán pre Ukrajinu v Ženeve „okresali“ na 19 bodov, pôvodne ich bolo 28
Spojené štáty tlačia na Ukrajinu, aby prijala ich návrhy na ukončenie vojny, aj keď Kyjev tvrdí, že tento plán robí príliš veľké ústupky Moskve. Americký plán by znamenal, že Ukrajina fakticky odovzdá Doneckú a Luhanskú oblasť Rusku a výrazne zníži veľkosť svojej armády, čo sú požiadavky, ktoré Kyjev označil za neprijateľné.