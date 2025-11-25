USA a Rusko rokujú o Ukrajine v Abú Zabí, tvrdia médiá

Podľa denníka Financial Times sa na rokovaniach má zúčastniť aj šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov, pričom podrobnosti o zložení ruskej delegácie však nie sú zverejnené.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Spojené štáty americké Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Spojené štáty americké

Štátny tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Dan Driscoll sa v pondelok v Abú Zabí stretol s ruskou delegáciou, aby rokoval o ukončení vojny na Ukrajine. Rozhovory by mali pokračovať aj v utorok, informovali ABC News a Financial Times s odvolaním sa na amerického predstaviteľa.

Najnovšie rokovania, o ktorých sa doteraz nevedelo, nadväzujú na stretnutia amerických a ukrajinských predstaviteľov vo Švajčiarsku, ktoré sa týkali amerického mierového plánu pre Ukrajinu. Podľa denníka Financial Times sa na rokovaniach má zúčastniť aj šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov, pričom podrobnosti o zložení ruskej delegácie však nie sú zverejnené.

„Driscoll sa v ostatných dňoch veľmi intenzívne zapájal do tohto mierového procesu,“ povedal americký predstaviteľ pre denník Financial Times. „Ukrajina zrejme vie, čo sa deje, vedeli, kam sa chystá“ dodal.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov schôdzku ani nepotvrdil, ani nepoprel.

Spojené štáty tlačia na Ukrajinu, aby prijala ich návrhy na ukončenie vojny, aj keď Kyjev tvrdí, že tento plán robí príliš veľké ústupky Moskve. Americký plán by znamenal, že Ukrajina fakticky odovzdá Doneckú a Luhanskú oblasť Rusku a výrazne zníži veľkosť svojej armády, čo sú požiadavky, ktoré Kyjev označil za neprijateľné.

Okruhy tém: Mierové rokovania Mierové rokovania o Ukrajine Mierový plán Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk