USA a Dánsko budú rokovať o úprave obrannej dohody o Grónsku z roku 1951

Rozhovory sa majú týkať bezpečnosti v Arktíde, nie zmeny suverenity územia.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Switzerland Davos Trump
Americký prezident Donald Trump na Svetovom ekonomickom fóre v Davose 21. januára 2026. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone via AP
Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet

Spojené štáty a Dánsko sa dohodli, že znovu otvoria rokovania o obrannej dohode z roku 1951 týkajúcej sa Grónska. Agentúre AFP to vo štvrtok povedal zdroj oboznámený s obsahom rozhovorov medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.

Podľa zdroja by európski spojenci zároveň mali posilniť bezpečnosť v arktickom regióne. Zároveň však zdôraznil, že diskusia o umiestnení amerických vojenských základní na Grónsku pod zvrchovanosťou Spojených štátov nebola predmetom rokovaní.

Nové rokovania

„Dohoda z roku 1951 sa bude znovu prerokúvať,“ uviedol zdroj. Obranná dohoda, ktorá bola naposledy aktualizovaná v roku 2004, už v súčasnosti poskytuje Washingtonu značnú voľnosť pri zvyšovaní počtu vojakov na Grónsku, pod podmienkou, že o tom vopred informuje dánske a grónske orgány.

Spojené štáty majú na Grónsku v súčasnosti jednu vojenskú základňu – vesmírnu základňu Pituffik na severozápade ostrova, ktorá je kľúčovým článkom amerického systému protiraketovej obrany.

Neznámy rámec

Trump v stredu po rokovaniach s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose oznámil vznik rámcovej dohody, ale jej podrobnosti zostali nejasné. Rutte vo štvrtok uviedol, že jednou z hlavných línií ďalšej práce bude zabezpečiť, „aby Čína a Rusko nezískali prístup ku grónskej ekonomike a ani vojensky“.

Trumpove vyhlásenia o možnosti prevzatia Grónska výrazne otriasli transatlantickými vzťahmi a uvrhli NATO do najvážnejšej krízy za posledné desaťročia.

Viaceré európske krajiny preto začali presadzovať, aby Severoatlantická aliancia spustila osobitnú misiu v Arktíde s cieľom posilniť bezpečnosť regiónu, ktorú Trump využil ako hlavný argument pre svoje ambície voči Grónsku.

Viac k osobe: Donald TrumpMark Rutte
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: americko-dánske vzťahy americko-európske vzťahy Grónsko Svetové ekonomické fórum v Davose
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk