USA a Dánsko budú rokovať o úprave obrannej dohody o Grónsku z roku 1951

Spojené štáty a Dánsko sa dohodli, že znovu otvoria rokovania o obrannej dohode z roku 1951 týkajúcej sa Grónska. Agentúre AFP to vo štvrtok povedal zdroj oboznámený s obsahom rozhovorov medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.
Podľa zdroja by európski spojenci zároveň mali posilniť bezpečnosť v arktickom regióne. Zároveň však zdôraznil, že diskusia o umiestnení amerických vojenských základní na Grónsku pod zvrchovanosťou Spojených štátov nebola predmetom rokovaní.
Nové rokovania
„Dohoda z roku 1951 sa bude znovu prerokúvať,“ uviedol zdroj. Obranná dohoda, ktorá bola naposledy aktualizovaná v roku 2004, už v súčasnosti poskytuje Washingtonu značnú voľnosť pri zvyšovaní počtu vojakov na Grónsku, pod podmienkou, že o tom vopred informuje dánske a grónske orgány.
Spojené štáty majú na Grónsku v súčasnosti jednu vojenskú základňu – vesmírnu základňu Pituffik na severozápade ostrova, ktorá je kľúčovým článkom amerického systému protiraketovej obrany.
Neznámy rámec
Trump v stredu po rokovaniach s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose oznámil vznik rámcovej dohody, ale jej podrobnosti zostali nejasné. Rutte vo štvrtok uviedol, že jednou z hlavných línií ďalšej práce bude zabezpečiť, „aby Čína a Rusko nezískali prístup ku grónskej ekonomike a ani vojensky“.
Trumpove vyhlásenia o možnosti prevzatia Grónska výrazne otriasli transatlantickými vzťahmi a uvrhli NATO do najvážnejšej krízy za posledné desaťročia.
Viaceré európske krajiny preto začali presadzovať, aby Severoatlantická aliancia spustila osobitnú misiu v Arktíde s cieľom posilniť bezpečnosť regiónu, ktorú Trump využil ako hlavný argument pre svoje ambície voči Grónsku.