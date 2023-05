Heger sa vyjadrí k aktuálnej politickej situácii, pôjde aj za prezidentkou Čaputovou

Poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) sa v nedeľu o 11:00 vyjadrí k aktuálnej politickej situácii. Popoludní ho v paláci prijme aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Hlava štátu už v piatok uviedla, že v momentálnej situácii má vo svojich krokoch jasno, ale verejne ich bude komunikovať až po tom, ako o nich bude hovoriť s Hegerom a predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), a to čo najskôr po návrate z Londýna, kde sa zúčastnila na korunovácii kráľa Karola III. a kráľovnej Camilly.

Heger na piatkovom brífingu vyhlásil, že vymenovať úradnícku vládu z úplne nových ľudí by bol hazard s krajinou a prinieslo by to ešte väčšiu nestabilitu, pretože procesy sú už rozbehnuté.

„Štafeta by mala byť odovzdaná tak, aby ju prevzali tí, ktorí dostanú politický mandát vo voľbách. To sú tí, ktorí sa pripravujú na to, že zasadnú na miesta ministrov a budú pokračovať v agende, ktorú má štát rozbehnutú,“ odôvodnil Heger svoj nesúhlas s úradníckou vládou.

Heger v súvislosti s odstúpením z funkcie povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana a avizovaného odchodu šéfa rezortu diplomacie Rastislava Káčera (Demokrati) povedal, že nebude viesť ďalšie ministerstvá. Podľa Hegera potrebujeme zastaviť tento chaos a nastoliť stabilitu. „To je riešenie, ktoré chceme priniesť aj s pani prezidentkou, s ktorou sa o tom budem rozprávať na budúci týždeň,“ uzavrel premiér.