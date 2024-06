Úrad vlády spustil komunikačnú kampaň s názvom Rešpektujem iný názor, jej cieľom má byť celospoločenský zmier

Úrad vlády SR spustil komunikačnú kampaň s názvom Rešpektujem iný názor. Jej hlavným cieľom má byť spoločenský zmier.

Vizuál kampane vytvorili interní zamestnanci úradu vlády a jej súčasťou je 65 billboardov a štyri bigboardy umiestnené po celom Slovensku. Podľa informácií úradu vlády bude kampaň prebiehať aj na sociálnych sieťach. Náklady s ňou spojené činia 9 950 eur.

„Bez vzájomného rešpektu, či už k postojom, názorom alebo politickým pohľadom, to nepôjde. Rezignovali sme na vzájomný rešpekt. Mali by sme sa všetci pozrieť do zrkadla, či sme schopní povedať: rešpektujem iný názor. Úrad vlády chce byť v tomto príkladom a vyzývame nielen politikov, ale aj novinárov, hercov, zabávačov, infuencerov, aby skúsili úprimne vysloviť túto vetu. Až vtedy si budeme môcť povedať, že sme demokraciou,“ povedal vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra (Smer-SD).

Predseda zboru poradcov premiéra Erik Kaliňák (Smer-SD) tvrdí, že úlohou štátnych inštitúcií je kultivovať slobodu prejavu.

„Demokracia vedie k rozdelenej spoločnosti a na mnohom sa nezhodneme. Výsadou demokracie práve je, že môžete nesúhlasiť. Iný názor nie je chybou, extrémom, ktorý treba odstrániť či cenzurovať. Je to výdobytok demokracie, ktorý musíme rešpektovať,“ uviedol Kaliňák.