Úrad vlády reagoval na tvrdenia Zastavme korupciu, podnikanie štátnych zamestnancov uviedol na pravú mieru

Štátni zamestnanci na základe novely zákona o štátnej službe, ktorú schválila vláda SR a bude sa ňou zaoberať parlament, budú môcť podnikať len v činnosti, ktorá nesúvisí s výkonom ich štátnej služby. Zdôraznil to Úrad vlády SR v reakcii na konštatovanie Nadácie Zastavme korupciu, že novela „razí“ cestičku korupcii.

Úrad v tejto súvislosti zdôraznil, že naďalej platí úplný zákaz podnikania pre vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy, štátnych tajomníkov, generálnych tajomníkov služobných úradov, veľvyslancov alebo prednostov okresných úradov.

Zatraktívnenie štátnej služby

Novela sa zároveň nevzťahuje na volených verejných funkcionárov, napríklad členov vlády, poslancov Národnej rady SR či prezidenta. Na volených verejných funkcionárov sa totiž vzťahujú iné právne predpisy, ktoré nie sú súčasťou novelizácie.

„Cieľom novely zákona o štátnej službe je zatraktívnenie štátnej služby,“ zdôraznil úrad vlády s tým, že novela umožní podnikanie fyzickej osoby, ktoré je dnes bežne vykonávané na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, ako napríklad mediátor, turistický sprievodca, poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, športových činností, fotografické služby, výučba cudzích jazykov, upratovacie služby alebo rôzne činnosti v oblasti mimoškolských záujmových krúžkov. „Štátny zamestnanec bude musieť podnikanie vopred oznámiť,“ uviedol úrad vlády.

Ochrana verejného záujmu

Novelou podľa úradu vlády nie sú dotknuté princípy profesionality, nestrannosti a politickej neutrality štátneho zamestnanca. „Naďalej ostávajú v platnosti ustanovenia zákona, ktorých cieľom je ochrana verejného záujmu a povinnosť zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s ich osobnými záujmami,“ doplnil úrad vlády.

Dodal, že štátni zamestnanci aj naďalej nemôžu byť členmi riadiacich, kontrolných a dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, pokiaľ s ich členstvom vopred nesúhlasil služobný úrad, v tomto prípade však nesmú poberať odmenu.

Zastavme korupciu varovala pred konfliktom záujmov

Nadácia Zastavme korupciu vidí vládou schválenú novelu ako problém, pretože štátni zamestnanci majú podľa nich slúžiť verejnému záujmu, nie súkromnému biznisu. „Hrozí masívny konflikt záujmov – úradníci aj politici by tak mohli riadiť firmy, ktorým by mohli priamo alebo nepriamo prihrávať zákazky,“ zdôraznila nadácia.

Vládou schválená právna norma podľa Zastavme korupciu nevymedzuje žiadne pravidlá, a teda ani to, aké podnikanie je povolené, kto bude kontrolovať nadriadených a či rozhodujú férovo.

„Juraj Gedra hovorí, že návrh zatraktívni prácu pre štát. Nepochybne má pravdu. Otázkou je, akých ľudí do štátnej služby takýto návrh pritiahne. Zatiaľ čo on hovorí o symbióze a prepojení kvalít štátu a súkromného biznisu, my by sme to nazvali skôr príležitosťou pre korupciu a klientelizmus,“ vyhlásila nadácia a uzavrela, že štát nemá byť podnikateľským inkubátorom pre svojich úradníkov.