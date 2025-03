Gedra obhajuje novelu o štátnej službe, Zastavme korupciu v nej však vidí príležitosť pre korupciu

Vláda schválila návrh zákona, ktorý umožňuje štátnym zamestnancov podnikať a riadiť firmy. Bude im na to stačiť len schválenie u nadriadeného. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu, ktorá to vidí ako problém, pretože štátni zamestnanci majú slúžiť verejnému záujmu, nie súkromnému biznisu.

Schválený zákon nevymedzuje žiadne pravidlá

„Hrozí masívny konflikt záujmov – úradníci aj politici by tak mohli riadiť firmy, ktorým by mohli priamo alebo nepriamo prihrávať zákazky,“ zdôraznila nadácia. Vládou schválený zákon podľa Zastavme korupciu nevymedzuje žiadne pravidlá, a teda ani to, aké podnikanie je povolené, kto bude kontrolovať nadriadených a či rozhodujú férovo.

„Juraj Gedra hovorí, že návrh zatraktívni prácu pre štát. Nepochybne má pravdu. Otázkou je, akých ľudí do štátnej služby takýto návrh pritiahne. Zatiaľ čo on hovorí o symbióze a prepojení kvalít štátu a súkromného biznisu, my by sme to nazvali skôr príležitosťou pre korupciu a klientelizmus,“ vyhlásila nadácia a uzavrela, že štát nemá byť podnikateľským inkubátorom pre svojich úradníkov.

Možnosť podnikania pre ľudí pôsobiacich v štátnej správe

Vláda v stredu 5. marca schválila novelu zákona o štátnej službe. Návrh zákona predložil vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra (Smer-SD). Ako uviedol, jedna z najväčších zmien, ktorá bude uplatnená v zákone, je možnosť podnikania pre ľudí pôsobiacich v štátnej správe. Gedra dodal, že chcú prepojiť a vytvoriť väčšiu symbiózu a doplniť kvality, ktoré sa nachádzajú v súkromnej sfére a naopak.

„Je to možno istý spôsob odpovede na dopyt možnosti privyrobiť si popri štátnej správe, pretože doteraz táto možnosť nebola a takouto legislatívnou zmenou prichádzame s možnosťou aj pre ľudí pracujúcich v štátnej sprave založiť si živnosť a poskytovať služby aj vo verejnom sektore,“ dodal Gedra.