Papierový líder Progresívne Slovensko absolútne zlyhal v tom, že nevie spojiť celú opozíciu, vyčíta Šipoš - VIDEO

Šipoš vyjadril sklamanie, že opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom opakovane vytesňuje Hnutie Slovensko z organizácie protivládnych protestov.
Podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko, Michala Šipoša Progresívne Slovensko zlyháva v tom, že nedokáže spojiť celú opozíciu.

Šipoš vyjadril sklamanie, že opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom opakovane vytesňuje Hnutie Slovensko z organizácie protivládnych protestov.

Opozícia by mala byť jednotná

Ľudia nám píšu, že opozícia by mala byť jednotná a až vtedy žiadať niečo od ľudí. Tu absolútne zlyhal papierový líder Progresívne Slovensko a nesplnil si základnú domácu úlohu,“  uviedol Šipoš pre agentúru SITA.

Matovičov poslanec kritizoval aj komunikáciu opozičných strán ohľadom témy generálneho štrajku. „Jedny hovoria jedno, potom na druhý deň na tribúnach hovoria druhé, a vo finále človek ani nevie, či sú jednotní alebo čo vlastne chcú,“ poznamenal na adresu opozičných strán.

„V prvom rade opozícia by si mala splniť domácu úlohu. Papierový líder Progresívne Slovensko by malo spojiť celú opozíciu. My dlhodobo deklarujeme, že sme pripravení pomôcť zhodiť túto hrôzovládu Roberta Fica, niekoľkokrát sme to už aj ukázali a dokázali,“ podotkol ďalej Šipoš.

„Ľudia na uliciach, keď chcú zmenu a chcú, aby táto vláda skončila, chcú vidieť aj to, aby opozícia bola do nohy spojená a aby jasne komunikovala. Keď kolegovia z opozície si to nevedia vydiskutovať za zatvorenými dverami, tak potom to aj tak vyzerá,“ uzavrel Šipoš.

Matematika nepustí

Vytesnenie Hnutia Slovensko z protivládnych protestov vyčítal opozičným stranám nedávno aj sám Igor Matovič. Ten tvrdí, že matematika nepustí. Ako upozornil, opozičný štvorlístok PS, SaS, KDH a Demokrati si medzi sebou len prelievajú percentá, ale nemajú na to, aby vládu Roberta Fica sami porazili.

„Miško tvrdí, že mu na porážku Fica a spol. stačí zostava: PS+SaS+KDH+Demokrati. Tak poďme počítať. V januári 2025 mala táto zostava 40,85 percent. V septembri 2025 mala rovnaká zostava 39,30 percent. Nejako mi to nevychádza,“ odkázal Matovič svojim kolegom z opozície.

OĽANO, Igor Matovič
Podľa Igora Matoviča opozičný štvorlístok PS, SaS, KDH a Demokrati nemajú na to, aby vládu Roberta Fica sami porazili. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová

„Od začiatku roka mafoši mali asi 100 káuz. Moskva. Vietnam. Šanghaj. Chorvátsko. Penzióny. Konsolidácia … atď … a Šimečkova vyvolená partia s maximálnou mediálnou podporou v chrbte, z týchto káuz dokázala vyťažiť až … póóózor … mínus 1,55%! Výborný výkon, na mój dušu,“ podpichoval ďalej Matovič. „Keď raz niekto Fica porazil, boli sme to my. Znova je to na nás – t.j. na vás,“ odkázal na záver.

