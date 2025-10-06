Rigo: Každý zápas je pre nás postupový, verím v šesť bodov a boj o prvé miesto

Záložník slovenskej futbalovej reprezentácie Tomáš Rigo vníma najbližšie kvalifikačné zápasy proti Severnému Írsku a Luxembursku ako kľúčové pre postup na majstrovstvá sveta 2026. Slováci sú po septembrových stretnutiach na čele európskej A-skupiny s plným počtom šesť bodov a ak by takýto zápis zopakovali aj v októbri, výrazne by posilnili svoje šance na historicky druhú účasť na „mundiale“.
„Každý zápas je postupový, musíme dať do toho 2 x 90 minút všetko. Verím, že máme kvalitu na to, aby sme získali v najbližších dvoch zápasoch šesť bodov a v novembri sa pobijeme o prvé miesto v tabuľke,“ povedal stredopoliar anglického Stoke City.
Jobovka pre slovenských fanúšikov. Lobotka sa zranil, naše postupové plány dostali trhlinu
Rigo bol strelcom víťazného gólu v ostatnom zápase proti Luxembursku, ktorý padol v 90. minúte a priniesol Slovensku tri veľmi potrebné body. „Boli to pozitívne emócie, víťazný gól, ktorý nám doniesol veľmi dôležité tri body. Som rád, že mi to tam padlo a budem sa snažiť na to nadviazať,“ podotkol podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Hráči sú podľa Riga v dobrej nálade a pripravení podať maximálny výkon. Najbližšieho súpera – Severných Írov – označil Rigo za nevyspytateľných a behavých hráčov, ktorí sú silní v súbojoch. „Našimi futbalovými kvalitami ich však môžeme zdolať,“ sebavedomo vyhlásil.
Slovenskí futbalisti pokračujú v boji o MS 2026. Koho nominoval kouč Calzona na októbrové zápasy? Príde Hancko? - VIDEO
Rigo vraví, že v klube Stoke City sa po prestupe z Baníka Ostrava dobre adaptoval, pravidelne nastupuje a cíti podporu fanúšikov. „Snažím sa ukázať, že do tímu patrím. Fanúšikovia ma privítali vo veľkom štýle. Vnímam, že si ma obľúbili,“ skonštatoval 23-ročný rodák z Popradu.