Rigo: Každý zápas je pre nás postupový, verím v šesť bodov a boj o prvé miesto

Hráči sú podľa Tomáša Riga v dobrej nálade a pripravení podať maximálny výkon.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
FUTBAL MEU21: Slovensko - Rumunsko
Tomáš Rigo zo Slovenska počas zápasu A-skupiny 25. majstrovstiev Európy 2025 vo futbale hráčov do 21 rokov EURO U21 2025 medzi Slovensko - Rumunsko. Bratislava, 17. jún 2025. Foto: SITA/Milan Illík.
Záložník slovenskej futbalovej reprezentácie Tomáš Rigo vníma najbližšie kvalifikačné zápasy proti Severnému Írsku a Luxembursku ako kľúčové pre postup na majstrovstvá sveta 2026. Slováci sú po septembrových stretnutiach na čele európskej A-skupiny s plným počtom šesť bodov a ak by takýto zápis zopakovali aj v októbri, výrazne by posilnili svoje šance na historicky druhú účasť na „mundiale“.

„Každý zápas je postupový, musíme dať do toho 2 x 90 minút všetko. Verím, že máme kvalitu na to, aby sme získali v najbližších dvoch zápasoch šesť bodov a v novembri sa pobijeme o prvé miesto v tabuľke,“ povedal stredopoliar anglického Stoke City.

Rigo bol strelcom víťazného gólu v ostatnom zápase proti Luxembursku, ktorý padol v 90. minúte a priniesol Slovensku tri veľmi potrebné body. „Boli to pozitívne emócie, víťazný gól, ktorý nám doniesol veľmi dôležité tri body. Som rád, že mi to tam padlo a budem sa snažiť na to nadviazať,“ podotkol podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Hráči sú podľa Riga v dobrej nálade a pripravení podať maximálny výkon. Najbližšieho súpera – Severných Írov – označil Rigo za nevyspytateľných a behavých hráčov, ktorí sú silní v súbojoch. „Našimi futbalovými kvalitami ich však môžeme zdolať,“ sebavedomo vyhlásil.

Rigo vraví, že v klube Stoke City sa po prestupe z Baníka Ostrava dobre adaptoval, pravidelne nastupuje a cíti podporu fanúšikov. „Snažím sa ukázať, že do tímu patrím. Fanúšikovia ma privítali vo veľkom štýle. Vnímam, že si ma obľúbili,“ skonštatoval 23-ročný rodák z Popradu.

