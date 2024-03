Union vychádza v ústrety rodičom, o benefit preplatenia liekov možno požiadať už priamo cez mobil

Preukazy zdravotného poistenia celej rodiny, prehľad návštev u lekára a unikátne zľavy a benefity. To všetko dnes zastrešuje moderná aplikácia Union zdravotnej poisťovne, ktorú si môžete stiahnuť za pár sekúnd. Rovnako krátko dnes vďaka nej trvajú žiadosti o benefit preplatenia liekov u detí či uplatnenie iných výhod a zliav.

Neobmedzené doplatky za lieky pre deti dokážu značne odľahčiť rozpočet rodiny poistenej v Union zdravotnej poisťovni. Cieľom Unionu je meniť životy k lepšiemu, zdravotná poisťovňa preto stále vylepšuje svoje portfólio zliav, výhod a služieb, ktoré môžu pomôcť nielen zdraviu poistenca, ale aj jeho peňaženke.

„Či už ide o náhle, sezónne ochorenia alebo chronické diagnózy, sme radi, že vieme našim benefitom preplácania doplatkov za lieky u detí reálne pomôcť mnohým rodinám. Aby boli naše služby ešte prístupnejšie, poistencom je najnovšie k dispozícii aj funkcia v mobilnej aplikácii, vďaka ktorej zaberie samotná žiadosť o preplatok len pár ,klikovʹ,“ vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne. Pri dietetických potravinách hovoríme o nákladoch v stovkách eur, pri menších doplatkoch však rodičia na žiadosť častokrát zabudnú alebo na ňu pri chorom dieťatku jednoducho nemajú čas.

Práve to môže vyriešiť Union aplikácia. Benefit si stačí jednorazovo aktivovať, doplatky sa následne automaticky zobrazujú v detaile benefitu. Výšku doplatkov Union zdravotnej poisťovni oznamujú priamo lekárne, poistenci teda nepotrebujú zasielať žiadne kópie dokladov o úhrade. Oznámenie o doplatkoch zo strany lekárne trvá zvyčajne 6 až 8 týždňov. Po spracovaní sa daná informácia aktualizuje v aplikácii a poistenci si tak môžu poslať uhradenú sumu doplatkov jedným kliknutím na svoje číslo účtu.

„Keď hovoríme o liekoch, aplikácia ponúka aj zistenie dostupnosti liekov v sieti Plus lekární či Dr.Max. Poistenci si tak môžu priamo v mobile overiť, kam si po svoj liek majú ísť, bez zbytočného blúdenia po lekárňach. Union apka im tiež monitoruje návštevy u lekára, ponúka im unikátne podcasty o rôznych diagnózach a ich liečbe a prevencii, využiť tu môžu aj zľavy v našej sesterskej Union poisťovni napríklad na cestovanie či poistenie vozidla i majetku, “ dodáva Kristína Baluchová, hovorkyňa Unionu. „Ak majú klienti o tieto a ďalšie unikátne služby od Unionu záujem, so zmenou zdravotnej poisťovne nemusia čakať do septembra. Možnosť prepoistiť sa do Union zdravotnej poisťovne majú už teraz, stačí navštíviť webstránku Unionu či obrátiť sa na naše zákaznícke centrum.“

