Únia miest Slovenska žiada predsedu parlamentu o diskusiu k témam ovplyvňujúcim samosprávy

Únia miest Slovenska požiadala predsedu Národnej rady Richarda Rašiho o zvolanie stretnutia na pôde parlamentu. Dôvodom sú viaceré legislatívne a politické iniciatívy, ktoré sa týkajú fungovania miest, no samosprávy sa o nich často dozvedajú len prostredníctvom médií. Tieto témy podľa ÚMS vyžadujú otvorenú a zodpovednú diskusiu so všetkými relevantnými partnermi.
Únia navrhuje, aby sa na stretnutí zúčastnili všetci predsedovia poslaneckých klubov, predstavitelia dotknutých ministerstiev a zástupcovia samosprávnych združení. Hlavným cieľom rokovania je nielen otvorenie diskusie k aktuálnym témam, ale aj hľadanie riešení, ktoré by mohli zmierniť napätie a neistotu, ktorým samosprávy v súčasnosti čelia.
Prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček pripomenul, že žiadosť o stretnutie nadväzuje na predchádzajúce osobné rokovanie s predsedom parlamentu.
„V nadväznosti na ponuku z nášho posledného osobného stretnutia chceme predsedu parlamentu požiadať o pomoc v súvislosti s iniciatívami, ktoré sa v poslednom období zásadným spôsobom dotýkajú samosprávy. Či už ide o verejné vyhlásenia predstaviteľov štátu o predlžovaní funkčného obdobia starostov a primátorov, o obmedzenie kompetencií samosprávy v oblasti hazardných hier, či nejasnosti v súvislosti s prípravou rozpočtu pre rok 2026. Všetky tieto témy a spôsob, akým sa komunikujú, vnášajú neistotu do fungovania samosprávy,“ uviedol.
ÚMS zároveň očakáva, že stretnutie by sa mohlo uskutočniť ešte pred začiatkom rokovania pléna parlamentu. Podľa zástupcov únie je kľúčové, aby samosprávy mali možnosť včas a priamo získať relevantné informácie, ako aj poznať postoje politických strán a štátnych inštitúcií. Takýto prístup považujú za nevyhnutný predpoklad pre partnerské vzťahy medzi štátom a samosprávou, ktoré boli viackrát deklarované na predchádzajúcich rokovaniach.