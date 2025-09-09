Starostovia mestských častí Bratislavy nesúhlasia s predlžovaním aktuálneho volebného obdobia

Starostovia mestských častí Bratislavy nepovažujú za správne predlžovať prebiehajúce volebné obdobie o jeden rok, ako podľa dostupných informácií zvažuje vláda SR v rámci konsolidačných opatrení. Na svojom pravidelnom stretnutí Regionálneho združenia mestských častí (RZMČ) sa na tom zhodli jednomyseľne všetky prítomné starostky a starostovia.
Porušenie princípov demokracie
„Predĺženie prebiehajúceho funkčného obdobia by nebolo v súlade s princípmi demokracie,“ uviedol tajomník RZMČ Jaroslav Mrva. Starostovia však nenamietajú voči predĺženiu funkčného obdobia o rok od nasledujúcich volieb, nepovažujú to však za prioritný problém.
Podľa nich by vláda mala skôr riešiť reálne problémy obcí a miest – napríklad fakt, že slovenské obce a mestá majú o polovicu nižšie daňové príjmy, než obce v Českej republike, hoci musia poskytovať rovnakú úroveň služieb.
V rámci konsolidácie považujú napríklad za nevyhnutné, aby vláda zmenila zákon o dani z nehnuteľností, keďže napríklad sadzba dane za nebytové priestory na druhom a ďalšom podlaží je určená priamo v zákone a nezvyšovala sa už 21 rokov.
„Zatiaľ čo ľuďom dane stúpajú, investičné fondy a majitelia obrovských kancelárskych budov už 21 rokov platia stále rovnakú sadzbu 10 korún za meter štvorcový,“ zdôrazňuje Mrva.
Fico prisľúbil posilnenie kompetencií
Podľa tajomníka RZMČ tak vysoká administratívna budova v Petržalke platí nižšiu daň z nehnuteľností za meter, než obyvatelia neďalekých panelákov.
„Je to unikátne, je to jediná sadzba dane z nehnuteľností, o ktorej nemôžu rozhodovať samotné obce a mestá. Toto môže zmeniť len parlament, ak dá možnosť mestám a obciam aj túto sadzbu meniť vo svojom VZN,“ vyzýva RZMČ s tým, že dopady by boli v centoch na meter štvorcový mesačne a nijako by sa nedotkli bežných občanov.
Mrva zároveň dodal, že takéto posilnenie kompetencie obciam a mestám prisľúbil zástupcom Združenia miest a obcí Slovenska na rokovaní priamo osobne predseda vlády Robert Fico a návrh zákona je už spracovaný na Ministerstve financií SR a odobrený aj odborom vládnej legislatívy Úradu vlády SR.