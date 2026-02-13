Ukrajinský minister zahraničných vecí rokoval s Čínou o ukončení vojny, Peking prisľúbil pomoc

Andrij Sybiha označil rozhovory za konštruktívne, Kyjev chce stretnutie Zelenského so Si Ťin-pchingom.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Belgium NATO Foreign Ministers
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Foto: SITA/AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha sa v piatok na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii stretol so svojím čínskym partnerom Wang Im, aby rokovali o možnostiach ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu.

Čína je blízkym partnerom Moskvy a hoci tvrdí, že vo vojne zastáva neutrálny postoj, ruskú inváziu nikdy otvorene neodsúdila. Západné vlády a Kyjev ju zároveň obviňujú, že Rusku poskytuje dôležitú ekonomickú podporu vrátane dodávok komponentov využiteľných vo vojenskom priemysle.

Čína má úlohu

„Hovorili sme o mierových snahách a o dôležitej úlohe Číny pri sprostredkovaní ukončenia vojny,“ uviedol Sybiha. Zároveň zopakoval záujem Ukrajiny o kontakty s Pekingom „na najvyššej úrovni“, čím poukázal na snahu zorganizovať stretnutie medzi prezidentom Volodymyrom Zelenským a čínskym lídrom.

Rozhovor označil za „zmysluplný a produktívny“ a partnera informoval o situácii na fronte aj o ruských útokoch, ktoré poškodili zariadenia spojené s čínskymi firmami.

Stabilné vzťahy

Podľa Sybihu Čína prisľúbila humanitárnu pomoc v oblasti energetiky po opakovaných útokoch na ukrajinskú elektrickú sieť. Wang vyhlásil, že Peking je „pripravený poskytnúť novú humanitárnu pomoc“ a zdôraznil, že vzťahy medzi oboma krajinami by sa mali rozvíjať stabilne. Dodal tiež, že Čína zostáva pre Ukrajinu najväčším zdrojom dovozu.

Viac k osobe: Andrij SybihaVolodymyr ZelenskyjWang I
Okruhy tém: čínsky minister zahraničných vecí Humanitárna pomoc Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinsko-čínske vzťahy ukrajinský minister zahraničných vecí Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk