CIA zverejnila video na nábor čínskych agentov. Peking sľúbil odvetné opatrenia

Video v čínštine, publikované vo štvrtok na kanáli CIA na platforme YouTube, sa obracia na nespokojných dôstojníkov a vyzýva ich, aby poskytli informácie o čínskom vedení a armáde.
Čína prijme „všetky potrebné opatrenia“ proti zahraničnej špionáži, uviedlo v piatok ministerstvo zahraničných vecí po tom, čo americká ústredná spravodajská služba CIA zverejnila náborové video zamerané na čínskych vojenských príslušníkov.

Video v čínštine, publikované vo štvrtok na kanáli CIA na platforme YouTube, sa obracia na nespokojných dôstojníkov a vyzýva ich, aby poskytli informácie o čínskom vedení a armáde. Peking krok odsúdil a označil ho za aktivitu „protičínskych síl“.

„Čína prijme všetky potrebné opatrenia na rozhodný boj proti infiltračným a sabotážnym aktivitám zahraničných protičíns­kych síl a na ochranu národnej suverenity, bezpečnosti a rozvojových záujmov,“ povedal hovorca rezortu Lin Ťien. Podrobnosti o možných krokoch neuviedol.

Vo videu vystupuje fiktívny čínsky dôstojník, ktorý sa rozhodne kontaktovať CIA po tom, čo dospeje k presvedčeniu, že „lídrom ide len o vlastné záujmy“. Zábery ukazujú jeho rodinu, jazdu v daždi cez kontrolný bod aj moment, keď v aute otvára laptop a hovorí, že ide o jeho spôsob „boja za rodinu a krajinu“.

Sprievodný text vyzýva na poskytovanie informácií o čínskych lídroch, armáde, spravodajských službách, diplomacii či technológiách a uvádza, že CIA je možné kontaktovať „bezpečne cez Tor“.

Americká tajná služba pod vedením súčasného šéfa Johna Ratcliffa už minulý rok zverejnila sériu videí, ktorých cieľom bolo podľa neho zregrutovať čínskych predstaviteľov.

