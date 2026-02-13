Ministri zahraničia Ukrajiny a Číny diskutovali v Mníchove o ukončení ruskej vojny, Peking sľúbil Kyjevu energetickú pomoc

Ministri zahraničných vecí Ukrajiny a Číny sa v piatok stretli na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde spoločne diskutovali o mierových iniciatívach na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine.
„Diskutovali sme o mierových snahách a o dôležitej úlohe Číny pri sprostredkovaní ukončenia vojny,“ opísal stretnutie so svojim čínskym náprotivkomWangom Iukrajinský ministerAndrij Sybiha.
Zmysluplný rozhovor
Rozhovor označil za „zmysluplný a produktívny“. Dodal, že Wanga informoval o situácii na fronte aj o ruských útokoch, ktoré poškodili zariadenia spájané s čínskymi firmami.
Sybiha zopakoval záujem Kyjeva o budovanie kontaktov „na najvyššej úrovni“, čím narážal na snahu zorganizovať stretnutie prezidentaVolodymyra Zelenského s čínskym lídromSi Ťin-pchingom.
Neutrálny postoj
Peking je blízkym partnerom Moskvy a hoci tvrdí, že v konflikte zaujíma neutrálny postoj, ruskú inváziu nikdy oficiálne neodsúdil. Západné vlády aj Ukrajina ho dlhodobo obviňujú z poskytovania ekonomickej podpory Rusku, vrátane dodávok komponentov využiteľných v zbrojárskom priemysle.
Čína podľa šéf ukrajinskej diplomacie prisľúbila Ukrajine humanitárnu energetickú pomoc v reakcii na systematické ruské údery na jej energetickú sieť. Ministri si zároveň vymenili pozvánky na návštevu svojich krajín.