Ukrajinskí vyjednávači odcestovali do USA na rokovania o mierovom pláne

Pôvodný plán Washingtonu by znamenal, že Kyjev Ruskú odovzdá celú Doneckú oblasť. Obsah zredukovaného plánu zostáva nejasný.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov. Foto: SITA/AP
Tím ukrajinských vyjednávačov v sobotu odcestoval do Spojených štátov na rokovania o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov spolu s tímom je už na ceste do Spojených štátov,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na mikroblogovacej sieti X.

Pôvodný plán Washingtonu, ktorý USA vypracovali bez vyjadrenia sa európskych spojencov Ukrajiny, by znamenal, že sa Kyjev stiahne z celej Doneckej oblasti a Spojené štáty by de facto uznali Doneckú a Luhanskú oblasť a Krym za ruské územia. Washington pôvodný plán po kritike Kyjeva a Európy zredukoval, ale jeho súčasný obsah zostáva nejasný.

