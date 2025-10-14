Ukrajinskí vojaci pri meste Pokrovsk zatlačili Rusov o 1,6 kilometra, povedal Syrskyj

Naši vojaci počas uplynulého dňa vykonali v Pokrovskom okrese pátracie a čistiace operácie na ploche 3,4 kilometra štvorcového, uviedol hlavný veliteľ ukrajinskej armády.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Ukrajinské útočné jednotky pri meste Pokrovsk Doneckej oblasti za ostatných 24 hodín zatlačili ruských vojakov až o 1,6 kilometra. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to na Facebooku hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj.

Naši vojaci počas uplynulého dňa vykonali v Pokrovskom okrese Doneckej oblasti pátracie a čistiace operácie na ploche 3,4 kilometra štvorcového. Útočné jednotky postúpili na určitých frontoch až o 1,6 kilometra,“ vyjadril sa Syrskyj.

Hlavný veliteľ ukrajinskej armády dodal, že od začiatku protiofenzívnej operácie v oblasti mesta Dobropilľa neďaleko Pokrovska bolo od ruskej okupácie oslobodených celkovo 182 kilometrov štvorcových ukrajinského územia.

Mesto Pokrovsk leží približne 70 kilometrov severozápadne od Donecka. Ruská armáda tam sústreďuje svoje hlavné útočné operácie už od marca.

Viac k osobe: Oleksandr Syrskyj
Okruhy tém: Pokrovsk vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk