Ruské delostrelectvo a drony na Ukrajine zaútočili na konvoj OSN s humanitárnou pomocou

Konvoj štyroch vozidiel bol jasne označených znakom OSN, uviedla vo vyhlásení Organizácia Spojených národov.
Humanitárny koordinátor OSN pre Ukrajinu Matthias Schmale. Foto: SITA/AP
Na humanitárny konvoj Organizácie Spojených národov v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny zaútočilo v utorok ruské delostrelectvo a drony. OSN uviedla, že išlo o konvoj štyroch vozidiel, ktorý smeroval do mesta Bilozerka pri frontovej línii. Útok si nevyžiadal nijaké obete.

Konvoj štyroch humanitárnych nákladných vozidiel, jasne označených znakom OSN a prevážajúcich pomoc, bol napadnutý ozbrojenými silami Ruskej federácie,“ uvádza sa vo vyhlásení Organizácie Spojených národov.

Takéto útoky sú absolútne neprijateľné. Humanitárni pracovníci sú chránení medzinárodným humanitárnym právom a nikdy by nemali byť napadnutí,“ povedal humanitárny koordinátor OSN pre Ukrajinu Matthias Schmale. Dodal, že pri útoku boli poškodené dva nákladné vozidlá Svetového potravinového programu.

Populačný fond OSN (UNFPA) pre agentúru AFP uviedol, že konvoj prevážal 800 individuálnych balíkov „obsahujúcich základné veci pre starších ľudí, ženy a dievčatá“. „V oblasti žije veľmi vysoký podiel starších ľudí, z ktorých mnohí sa nemôžu presťahovať pre drony a ostreľovanie a sú odkázaní na humanitárnu pomoc, aby prežili,“ povedala agentúre AFP zástupkyňa UNFPA na Ukrajine Jacqueline Mahonová.

