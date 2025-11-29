Ukrajinské námorné drony zasiahli v Čiernom mori pri Turecku dva tankery ruskej tieňovej flotily

Ukrajinské námorné drony zaútočili v piatok na dva ropné tankery ruskej tieňovej flotily v Čiernom mori neďaleko Bosporského prielivu. Uviedol to v sobotu zdroj z ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU).
„Modernizované námorné drony Sea Baby úspešne zasiahli obe plavidlá,“ povedal zdroj z SBU pre agentúru AFP. Zverejnil aj video, na ktorom podľa neho vidno námorné drony, ako sa približujú k obom lodiam a následne spôsobujú výbuchy.
Prvé plavidlo, tanker Kairos plaviaci sa pod vlajkou Gambie, explodovalo a začalo horieť približne 28 námorných míľ od pobrežia tureckej provincie Kocaeli. Podľa tureckého ministerstva dopravy tanker bez nákladu smeroval do ruského prístavu Novorossijsk. Krátko nato vypukol požiar na druhom tankeri Virat v inej časti Čierneho mora, približne 35 námorných míľ od tureckého pobrežia. Útoky si nevyžiadali žiadne obete.
Námorné drony zaútočili na ruský čiernomorský prístav Tuapse
Rezort dopravy uviedol, že na plavidlo Virat zaútočili aj v sobotu ráno. Dodal, že tanker utrpel len „menšie poškodenie“ na pravej strane trupu. Podľa portálu VesselFinder sú oba tankery na sankčnom zozname Západu.