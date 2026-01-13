Ukrajinské jednotky v Pokrovsku prekazili prípravy ruských síl na útok. Uviedla to v utorok na komunikačnej platforme Telegram ukrajinská 25. samostatná výsadková brigáda Sičeslav. Informuje o tom web United 24.
Operácia sa odohrala vo východnej časti mesta. Prieskum tam odhalil rotáciu nepriateľských jednotiek, ich presuny aj zhromažďovanie síl pred plánovanou ofenzívou. Po potvrdení nepriateľských pozícií ukrajinskí obrancovia spustili paľbu z raketometov Grad. Desať granátov dopadlo na miesto, kde sa zhromaždili ruské jednotky.
Podľa vyhlásenia bolo zabitých najmenej šesť ruských vojakov. Útok zničil aj ľahké vozidlá. Po týchto stratách museli ruské jednotky v tejto časti mesta zastaviť aktívne operácie.
Ukrajinskí obrancovia po úspešnej operácii v Kupiansku vyvesili štátnu vlajku nad budovou mestského zastupiteľstva
Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj v decembri minulého roka uviedol, že Rusko zvyšuje koncentráciu svojich síl v sektore mesta Pokrovsk, kde má aktuálne nasadených viac ako 155-tisíc príslušníkov ozbrojených síl. Na tento úsek pripadá 40 až 50 percent všetkých leteckých bômb KAB, ktoré Rusko nasadzuje na fronte.