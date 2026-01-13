Ukrajinskí obrancovia po úspešnej operácii v Kupiansku vyvesili štátnu vlajku nad budovou mestského zastupiteľstva

Kupiansk je kľúčové mesto v Charkovskej oblasti a Rusko už dvakrát tvrdilo, že ho dobylo.
Výcvik ukrajinských vojakov na polygóne pri Kupiansku. Foto: Anatolij Lysianskyj/ukrajinská 127. samostatná brigáda via AP
Ukrajinské jednotky v pondelok znovu získali kontrolu nad budovou mestského zastupiteľstva v Kupiansku a vyvesili nad ňou štátnu vlajku. Ako referuje web United 24, informovala o tom brigáda Chartia z 2. zboru Národnej gardy Ukrajiny. Je to symbolický aj strategický míľnik v prebiehajúcej protiofenzíve v Charkovskej oblasti.

Brigáda zverejnila video, na ktorom vojaci vyvesujú vlajku, a uviedla, že operácia prebehla pod velením 2. zboru. Útočnú akciu viedli vojaci z prieskumno-údernej skupiny 4. práporu brigády Chartia a podarilo sa im prevziať kontrolu nad centrom mesta. Ukrajinské sily uvádzajú, že teraz dokončujú čistenie Kupianska od zostávajúcich ruských jednotiek.

„Operácia v Kupiansku ukazuje, že pri správnom plánovaní, schopných veliteľoch a pripravených jednotkách vieme nepriateľa účinne zastaviť a zlikvidovať,“ povedal veliteľ 2. zboru plukovník Ihor Obolenskyj.

Kupiansk je kľúčové mesto v Charkovskej oblasti a Rusko už dvakrát tvrdilo, že ho dobylo. Oslobodenie mesta ukazuje, že Ukrajina dokáže získať späť a udržať strategicky dôležité územia aj napriek pokračujúcej ruskej agresii.

