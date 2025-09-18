Ukrajinské drony zasiahli významnú ruskú rafinériu vzdialenú 1 400 kilometrov od frontu

Letné ukrajinské útoky vyradili z prevádzky veľkú časť ruských rafinérií.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Šéf ruského regiónu Baškirsko Radij Chabirov. Foto: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Ukrajinské drony vo štvrtok zaútočili na významnú ruskú ropnú rafinériu vzdialenú približne 1 400 kilometrov od frontovej línie a spôsobili požiar. Potvrdili to predstavitelia oboch krajín.

Úder je najnovším v sérii útokov dronov na ruskú energetickú infraštruktúru. Kyjev sa tak snaží pripraviť Moskvu o kľúčové príjmy z energetiky, ktoré financujú ruskú armádu.

Zdroj z ukrajinskej bezpečnostnej služby uviedol, že jej drony zasiahli „srdce“ rafinérie v regióne Baškirsko, ktorú prevádzkuje štátom kontrolovaný energetický gigant Gazprom. Moskva zvyčajne úspešné ukrajinské útoky nepotvrdzuje, avšak šéf regiónu Radij Chabirov vo štvrtok priznal, že drony zasiahli rafinériu. „Mapujeme škody a momentálne hasíme požiar,“ povedal Chabirov.

Letné ukrajinské útoky vyradili z prevádzky veľkú časť ruských rafinérií. Hoci neexistujú žiadne oficiálne odhady rozsahu škôd, ceny palív v celej krajine prudko vzrástli a v mnohých regiónoch zaznamenali nedostatok benzínu. Kremeľ predĺžil zákaz vývozu benzínu v snahe udržať ceny na domácom trhu pod kontrolou.

