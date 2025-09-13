Ukrajinský dron zasiahol rafinériu ruskej firmy Bašnefť 1400 kilometrov od frontu

V komplexe vypukol požiar.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Archívne, Tlačová služba ruského ministerstva pre mimoriadne situácie via AP
Ukrajinský dron v sobotu zasiahol jeden z najväčších ruských rafinérskych komplexov, čo spôsobilo požiar. Komplex, ktorý patrí ruskej ropnej spoločnosti Bašnefť, leží na okraji mesta Ufa  približne 1 400 kilometrov od frontovej línie.

Videá zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú dron, ako smeruje k rafinérii a potom exploduje. „Dnes bolo zariadenie spoločnosti Bašnefť terčom teroristického útoku dronmi,“ uviedol na Telegrame šéf ruského regiónu Baškortostan Radij Chabirov.

Jeden dron narazil do závodu, druhý podľa Chabirova zostrelili. „Nie sú nijaké obete ani zranenia. Závod utrpel menšie škody a vypukol požiar, ktorý v súčasnosti hasia,“ dodal.

Odvtedy ako Moskva vo februári 2022 odštartovala rozsiahlu vojenskú ofenzívu proti Ukrajine, Kyjev reaguje útokmi na ruské rafinérie v snahe obmedziť schopnosť Kremľa financovať konflikt.

