Ukrajinský dron zasiahol rafinériu ruskej firmy Bašnefť 1400 kilometrov od frontu

Ukrajinský dron v sobotu zasiahol jeden z najväčších ruských rafinérskych komplexov, čo spôsobilo požiar. Komplex, ktorý patrí ruskej ropnej spoločnosti Bašnefť, leží na okraji mesta Ufa približne 1 400 kilometrov od frontovej línie.
Videá zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú dron, ako smeruje k rafinérii a potom exploduje. „Dnes bolo zariadenie spoločnosti Bašnefť terčom teroristického útoku dronmi,“ uviedol na Telegrame šéf ruského regiónu Baškortostan Radij Chabirov.
Ukrajinský úder zasiahol rafinériu v ruskom meste Riazaň
Jeden dron narazil do závodu, druhý podľa Chabirova zostrelili. „Nie sú nijaké obete ani zranenia. Závod utrpel menšie škody a vypukol požiar, ktorý v súčasnosti hasia,“ dodal.
Odvtedy ako Moskva vo februári 2022 odštartovala rozsiahlu vojenskú ofenzívu proti Ukrajine, Kyjev reaguje útokmi na ruské rafinérie v snahe obmedziť schopnosť Kremľa financovať konflikt.