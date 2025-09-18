Sabotážny útok v okupovanej časti Záporožskej oblasti zabil 18 ruských dôstojníkov

Osemnásť ruských štábnych dôstojníkov 35. Kombinovanej armády zahynulo koncom augusta pri sabotážnom útoku na okupovanom území ukrajinskej Záporožskej oblasti. Ako referuje web Kyiv Independent, Kyjev o tom informoval vo štvrtok.
Neznáme osoby 30. augusta podpálili suchú trávu pri veliteľskom stanovisku neďaleko obce Voskresenka, ktorá leží 110 kilometrov východne od mesta Záporožie. Plamene sa podľa správy rýchlo rozšírili a zachvátili budovy aj zákopy.
Médiá potvrdili mená viac ako 130-tisíc ruských vojakov zabitých na Ukrajine
„Pre hustý dym a zaplnenie veliteľského stanovišťa oxidom uhoľnatým sa personálu nepodarilo uniknúť,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Ukrajinské sily a proukrajinské partizánske skupiny opakovane útočia na ruských vojakov a vojenskú infraštruktúru na okupovaných územiach Ukrajiny či priamo na území Ruska. Začiatkom tohto týždňa ukrajinská vojenská spravodajská služba oznámila, že podnikla bombové útoky v ruskom Vladivostoku ako „operáciu pomsty“ proti ruským vojakom, ktorých Kyjev obviňuje z vojnových zločinov.