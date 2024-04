Ukrajinská protivzdušná obrana je degradovaná, Rusom to podľa analytikov umožňuje rýchlejší postup

Nedostatok ukrajinskej protivzdušnej obrany na fronte umožňuje rýchlejší postup ruských síl. Analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) konštatujú, že ukrajinská protivzdušná obrana zostáva obmedzená a degradovaná, čo umožňuje ruským lietadlám pôsobiť voľne a bez ohrozenia v určitých kritických oblastiach frontovej línie.

To sa týka aj oblasti pri meste Časiv Jar v Doneckej oblasti. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.

Schopnosť ruských lietadiel operovať v hĺbkach viac ako 100 kilometrov v ukrajinskom vzdušnom priestore blízko frontovej línie bez výrazných strát naznačuje, že ukrajinská protivzdušná obrana v tejto oblasti v súčasnosti nie je dostatočná na ich obmedzenie alebo odradenie, uvádza ISW vo svojej najnovšej správe o vojne na Ukrajine.

Schopnosť Kyjiva viesť útoky na veľké vzdialenosti na ruské strategické lietadlá zapojené do boja by podľa inštitútu mohla dočasne obmedziť ruské vzdušné operácie, ako sa to v minulosti stalo s taktickými lietadlami.

Analytici však upozorňujú, že táto schopnosť nemôže kompenzovať kritický nedostatok protivzdušnej obrany na Ukrajine. Ukrajinské sily si musia určiť priority pri rozdeľovaní obmedzených prostriedkov protivzdušnej obrany, a to má vysokú cenu.