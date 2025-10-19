Ukrajinská armáda zasiahla ropnú rafinériu v ruskej Samarskej oblasti

V rafinérii podľa Kyjeva vypukli požiare.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Ukrajinská armáda v noci na nedeľu zaútočila na ropnú rafinériu Novokujbyševsk v Samarskej oblasti a na Orenburský závod na spracovanie plynu Orenburskej oblasti. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to ukrajinský generálny štáb.

Na území ropnej rafinérie boli zaznamenané požiare. Prvé správy naznačujú, že boli zasiahnuté primárne rafinačné jednotky, konštatoval generálny štáb. Rozsiahly požiar podľa Kyjeva nastal aj v Orenburskom závode na spracovanie plynu. Prvé správy naznačujú, že bola zasiahnutá jedna z jednotiek na spracovanie a čistenie plynu.

Ukrajinci okrem toho zasiahli sklad palív a mazív v okupovanom meste Berďansk v Záporožskej oblasti. Z miesta hlásili výbuchy a požiar.

Okruhy tém: ruské územie ukrajinské útoky vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk