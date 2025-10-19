Ukrajinská armáda zasiahla ropnú rafinériu v ruskej Samarskej oblasti

Ukrajinská armáda v noci na nedeľu zaútočila na ropnú rafinériu Novokujbyševsk v Samarskej oblasti a na Orenburský závod na spracovanie plynu Orenburskej oblasti. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to ukrajinský generálny štáb.
Na území ropnej rafinérie boli zaznamenané požiare. Prvé správy naznačujú, že boli zasiahnuté primárne rafinačné jednotky, konštatoval generálny štáb. Rozsiahly požiar podľa Kyjeva nastal aj v Orenburskom závode na spracovanie plynu. Prvé správy naznačujú, že bola zasiahnutá jedna z jednotiek na spracovanie a čistenie plynu.
Ukrajinci okrem toho zasiahli sklad palív a mazív v okupovanom meste Berďansk v Záporožskej oblasti. Z miesta hlásili výbuchy a požiar.