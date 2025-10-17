Zelenskyj ponúka Trumpovi drony za Tomahawky, Trump prejavil záujem

Americký prezident Donald Trump v piatok naznačil záujem o ponuku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorej by Kyjev Spojeným štátom dodával drony výmenou za strely s dlhým doletom Tomahawk. Informuje o tom portál CNN.
„Vyrábame si vlastné drony, ale kupujeme si ich aj od iných a oni robia veľmi dobré drony,“ povedal Trump počas pracovného obeda so Zelenským. „Vojna s dronmi sa v posledných rokoch skutočne dostala do popredia pre túto vojnu,“ dodal.
Trump však naznačil, že sa ešte nerozhodol, pričom naznačil, že stále verí, že Ukrajina by mohla vyhrať boj proti ruskej invázii bez rakiet Tomahawk.