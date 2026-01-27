Titul alebo nič! Vo štvrťfinále Sobolenková povolila Jovicovej tri gemy - VIDEO

Bieloruská tenistka Arina Sobolenková na Australian Open neberie nič iné iba víťaznú trofej. Ďalší dôkaz o svojej skvelej forme ponúkla vo štvrťfinále, v ktorom „sfúkla“ z dvorca americkú tínedžerku Ivu Jovicovú 6:3, 6:0.
Súperkou svetovej jednotky v semifinále bude víťazka zápasu Coco Gauffová (USA-3) – Jelina Svitolinová (Ukr.-12).
Suverénny výkon
Sobolenková pustila 18-ročnú súperku k piatim brejkbalom, ale všetky odvrátila. Sama využila štyri z deviatich možností na prelomenie servisu mladučkej Kalifornčanky, ktorá sa tam narodila srbskému otcovi a chorvátskej mame. Na esá vyhrala Sobolenková 7-1 a na víťazné údery celkovo 31-12.
„Myslím iba na zisk trofeje. Nič iné ma nezaujíma,“ vravela štvornásobná grandslamová šampiónka po postupe do semifinále, cituje ju web BBC Sport.
Práve účasť vo štvorke najlepších na grandslamových turnajoch výrazne vypovedá o konzistentnosti hráčok. A Sobolenková je v tomto smere ozajstná svetová jednotka. V semifinále nechýbala na štrnástich z posledných sedemnástich turnajov „veľkej štvorky“, na ktorých štartovala.
Semifinálový rekord
Po Lindsay Davenportovej a Martine Hingisovej je iba treťou hráčkou, ktorá sa za posledných 38 rokov dostala do ôsmich po sebe idúcich semifinále dvojhry na grandslamoch.
„Myslím si, že to hovorí za všetko. Je neuveriteľné, čo som dokázala. Na kurte mi pomáha moje sústredenie. Nepoľaviť ani na chvíľu v koncentrácii je základ úspechu aj konzistentnosti úspechu. Samozrejme, musí to byť koncentrácia na správne veci,“ vysvetlila 27-ročná rodáčka z Minska.
Bez straty setu
Víťazka vlaňajšieho US Open sa do semifinále v Melbourne dostala bez straty setu, čím svoju víťaznú sériu v roku 2026 navýšila na desať zápasov a 20 setov.
Pred Australian Open vyhrala päť zápasov bez straty setu plus turnajový titul na podujatí WTA 500 v Brisbane.
„Nemyslím si, že som sama, ktorá uvažuje v štýle: titul alebo nič. Máme to v sebe všetky. Ide o to, čo pre túto métu dokážeme urobiť. Myšlienka na celkové víťazstvo je základ toho, že niečo dokážete. Vždy sa snažím vydať zo seba maximum, aby to tak naozaj bolo,“ dodala Sobolenková.