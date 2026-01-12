Ukrajinka Kosťuková obhajuje rozhodnutie hovoriť o vojne po finále v Brisbane - VIDEO

Marta Kosťuková po finále turnaja WTA v Brisbane otvorene hovorila o situácii na Ukrajine: „Tisíce ľudí sú práve teraz bez svetla a teplej vody. Vonku je mínus 20 stupňov a žiť túto realitu každý deň je veľmi bolestivé.“
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Marta Kosťuková
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková počas zápasu na US Open proti Bieloruske Victorii Azarenkovej. Foto: SITA/AP
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková obhajuje svoj „vedomý výber“ hovoriť o utrpení svojej krajiny počas slávnostného odovzdávania trofeje po finále podujatia WTA v austrálskom Brisbane, ktorí slúži ako príprava na úvodný grandslamový turnaj sezóny Australian Open v Melbourne.

Dvadsaťtriročná rodáčka z Kyjeva patrí medzi najlepších dvadsať hráčok na svete, po finálovom súboji si nepodala ruku s bieloruskou súperkou Arinou Sobolenkovou, ktorá je na čele svetového rebríčka a zvíťazila 6:4, 6:3.

Rovnako ako mnoho ďalších ukrajinských hráčov, Kosťuková odmieta podávať ruku ruským alebo bieloruským športovcom po invázii Moskvy na jej domovinu.

Počas prejavu na odovzdávaní pohára priamo na kurte uviedla: „Chcem povedať niekoľko slov o Ukrajine. Hrávam každý deň s bolesťou v srdci a tisíce ľudí sú práve teraz bez svetla a teplej vody. Vonku je mínus 20 stupňov a žiť túto realitu každý deň je veľmi bolestivé.“ Jej hlas sa pritom zachvel emóciami.

Po finále hráčky zvyčajne blahoželajú súperkám, no Kosťuková povedala: „Ďakujem všetkým súperkám, s ktorými som tento týždeň hrala.“ Sobolenková v minulosti uviedla, že nepodporuje vojnu, vo svojom prejave na kurte zablahoželala Kosťukovej k postupu do finále.

Na sociálnych sieťach niektorí používatelia obvinili Kosťukovú z nešportového správania, tenistka však reagovala: „Slová, ktoré som povedala po zápase, vyvolali veľa reakcií. Pre mňa je to vedomé rozhodnutie neustále pripomínať ľuďom, čím Ukrajina a jej občania prechádzajú. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili. A ďakujem všetkým hráčkam, s ktorými som sa tento týždeň stretla na druhej strane siete.“

Obe hráčky od nedele čaká Australian Open, Sobolenková je favoritka na zisk titulu.

