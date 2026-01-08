Úradujúca olympijská šampiónka vynechá Australian Open 2026

Úvodný grandslamový turnaj aktuálnej sezóny Australian Open v Melbourne bude bez úradujúcej olympijskej šampiónky v dvojhre žien. Dvadsaťtriročná Číňanka Čeng Čchin-wen sa odhlásila z podujatia ako dôvod uviedla nedostatočnú fyzickú kondíciu nezúčastní Australian Open.
Čínska tenistka sa predvlani prebojovala na AO až do finále a podľahla tam Bieloruske Arine Sobolenkovej 3:6, 2:6. Po operácii lakťa a vypadnutí v 1. kole júlového Wimbledonu sa na okruh WTA vrátila v septembri. Odstúpila však v 3. kole turnaja v Pekingu a priznala, že návrat do súťažného diania príliš unáhlila.
„Po dôkladnom zvážení s realizačným tímom a na základe lekárskych odporúčaní musím odstúpiť z Australian Open 2026. Aj keď sa moje zotavovanie vyvíja dobre a medzisezónne obdobie prebehlo hladko, na grandslamové podujatie je potrebné mať extrémnu kondíciu. Momentálne som ešte nedosiahla moju optimálnu výkonnosť, ktorú si sama stanovujem,“ uviedla na sociálnych sieťach.
Australian Open sa začne 18. januára, vlani tam Číňanka vypadla už v druhom kole. Najvydarenejší mala kalendárny rok 2024, keď okrem finále AO získala zlato pod piatimi kruhmi na OH v Paríži, vo finále tam zdolala Chorvátku Donnu Vekičovú 6:2, 6:3.