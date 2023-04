Ukrajincovi odsúdenému za vraždu krajanky znížili trest, uložili mu aj psychiatrické liečenie

Krajský súd v Bratislave na štvrtkovom verejnom zasadnutí v prípade Ukrajinca stíhaného za vraždu svojej krajanky obžalovanému mierne znížil trest. Ako uviedol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, odvolací súd zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava III z januára tohto roku a sám rozhodol tak, že obžalovanému uložil trest vo výmere 14 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.

Zákaz požívania alkoholických látok

„Zároveň obžalovanému uložil ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou a ochranný dohľad na dobu tri roky,“ povedal hovorca s tým, že obžalovanému krajský súd uložil aj obmedzenie, konkrétne zákaz požívania alkoholických a iných návykových látok. „Rozsudok je právoplatný,“ dodal Adamčiak.

Ukrajinec Volodymyr Moiseienko ešte v januári tohto roku pred senátom Okresného súdu Bratislava III priznal, že začiatkom júna minulého roku uškrtil na bratislavskom internáte Mladá garda svoju krajanku Máriu.

Skutok zároveň oľutoval. Súd jeho vyhlásenie o vine akceptoval. Následne obžalovanému na návrh prokurátora uložil trest 14 rokov a šesť mesiacov väzenia, ktorý si mal odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia.

Ochranné psychiatrické liečenie

Podľa znaleckého posudku trpí obžalovaný parciálnou poruchou osobnosti a odporúčajú mu preto liečbu ústavnou formou. Súd vyhovel aj tomuto návrhu a uložil obžalovanému ochranné psychiatrické liečenie a tiež ochranný dohľad na dobu troch rokov. Zároveň Moiseienko dostal aj zákaz konzumovať alkoholické nápoje a iné návykové látky.