Ukrajinci zničili Sovietsky zväz a to isté sa stane aj s Ruskom, vyhlásil Danilov

Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov je presvedčený, že víťazstvo Ukrajiny vo vojne povedie k rozpadu Ruskej federácie. Referuje o tom web Ukrajinská pravda. „Faktom je, že oni (Rusi pozn.) poznajú históriu veľmi zle. Môžem s istotou povedať, že to boli Ukrajinci, ktorí zničili Sovietsky zväz,“ uviedol Danilov.

Podľa neho len málo ľudí rozumie tomu, ako sa v skutočnosti začal proces rozpadu kedysi mocného Sovietskeho zväzu. „Keď sa 2. marca 1989 uskutočnil vôbec prvý štrajk v ZSSR vo Vorkute, na ktorom sa zúčastnilo 176 baníkov, môžem povedať, že 94 z nich boli Ukrajinci. A keď sa im začali vyhrážať, na druhý deň zišlo do bane 58 Ukrajincov a nevyšli, kým neboli splnené všetky ich požiadavky. Potom sa to rozbehlo, prišli júlové štrajky baníkov a vo veľmi krátkom čase sa zrútil ZSSR, ktorý bol považovaný za monštrum, ktoré sa nedá zvrhnúť,“ povedal.

Danilov predpovedá, že to isté sa stane aj v Rusku a Západ sa na to podľa neho musí pripraviť. „Veria, že Rusko by malo zostať v tých istých hraniciach. To je veľká chyba,“ skonštatoval Danilov a dodal: „Bude to ťažké. Ale víťazstvo bude naše.“