Ukrajinci zajali v Kurskej oblasti dvoch Severokórejčanov a previezli ich do Kyjeva. SBU tvrdili, že išli na výcvik

Ukrajinské ozbrojené sily zajali v ruskej Kurskej oblasti dvoch severokórejských vojakov. Ako referuje web Suspiľne, na Telegrame to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vojaci boli podľa neho zranení, no prežili. Previezli ich do Kyjeva, kde komunikujú s vyšetrovateľmi Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU).

„Táto úloha nebola jednoduchá. Zvyčajne Rusi a ďalší vojenský personál zo Severnej Kórey dobijú svojich zranených a urobia všetko pre to, aby zaistili, že neexistujú dôkazy o účasti iného štátu, Severnej Kórey, vo vojne proti Ukrajine,“ vyhlásil Zelenskyj.

Dostali zdravotnú pomoc

SBU neskôr uviedla, že výsluchy severokórejských zajatcov poskytli jednoznačné dôkazy o účasti Severnej Kórey vo vojne Ruska proti Ukrajine.

Oboch vojakov zajali 9. januára a podľa SBU hneď po zadržaní dostali všetku potrebnú zdravotnú pomoc, ako to stanovuje Ženevský dohovor. „Sú držaní v riadnych podmienkach, ktoré spĺňajú požiadavky medzinárodného práva.“

Išli vraj na výcvik

Keďže zajatci nehovoria po ukrajinsky, anglicky ani rusky, komunikácia s nimi prebieha prostredníctvom kórejských prekladateľov v spolupráci s juhokórejskou rozviedkou.

Jeden zo zajatcov povedal, že „údajne išiel na výcvik, a nie do vojny proti Ukrajine“, pričom svedectvo tohto vojaka potvrdil aj druhý vojnový zajatec. Na niektoré otázky mohli odpovedať iba písomne, keďže mali zranenú čeľusť.