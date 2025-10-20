Ukrajinci vyvinuli dron na ničenie bezpilotných lietadiel Šáhid

Ukrajinská vojenská technologická spoločnosť General Čerešňa oznámila vyvinutie dronu na ničenie bezpilotných lietadiel Šáhid s názvom General Chereshnya Bullet. Ako informuje web oboronka.mezha.ua, spoločnosť to oznámila na sociálnej sieti Facebook.
Vývojári zdôraznili, že dron dosahuje rýchlosť viac ako 309 kilometrov za hodinu. To stačí dostihnutie Šáhidov. „Produkt prešiel testovaním, pripravujeme sa na spustenie hromadnej výroby,“ poznamenala spoločnosť.
Podľa inžinierov a vývojárov je General Chereshnya Bullet skutočným nástrojom, ktorý umožní chrániť ukrajinské infraštruktúrne zariadenia a obytné štvrte. Spoločnosť sľúbila, že čoskoro ukáže prvé videá zásahov.
Spoločnosť už skôr predstavila dron General Chereshnya AIR prispôsobený na ničenie ruských bezpilotných lietadiel Gerbera.