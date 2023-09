Ukrajinci sa nemusia dostať až k Azovskému moru, podľa experta by mohli „uškrtiť“ zásobovacie trasy na Krym

Ak sa ukrajinské sily dokážu posunúť o ďalších desať až 15 kilometrov južnejšie od oslobodenej dediny Robotyne v Záporožskej oblasti, mohlo by to stačiť na to, aby to negatívne pocítili ľudia žijúci na okupovanom polostrove Krym. Ako referuje web news.sky.com, povedal to popredný predstaviteľ Centra pre analýzu európskej politiky Jan Kallberg.

Nepotrebujú postúpiť k moru

Niektorí kritici v ostatných týždňoch „pochmúrne“ hodnotili postup ukrajinskej armády v rámci protiofenzívy voči ruským silám. Nedávno však Ukrajinci prelomili prvú obrannú líniu Rusov v Záporožskej oblasti. Viacerí experti tvrdia, že ak by prekonali ďalšie línie ruskej obrany, mohli by sa ukrajinské sily dostať k pobrežiu Azovského mora a rozdeliť ruskú armádu.

Kallberg je však optimistickejší a tvrdí, že Ukrajinci nepotrebujú postúpiť až k spomenutému Azovskému moru, aby Rusov dostali do problémov.

Narušenie logistiky

„V skutočnosti nepotrebujete dosiahnuť Melitopoľ, aby ste mali významný vplyv na možnosti Ruska. Nemusíte sa dostať na pobrežie Azovského mora na to, aby sa na ruskej strane začala rozpadávať logistika,“ poznamenal.

Podľa Kallberga by ďalšie ukrajinské územné zisky v melitopoľskom smere mohli nielen „uškrtiť“ zásobovacie trasy Rusov, ale malo by to taktiež obrovský vplyv na to, kde má Rusko svoje veliteľské stanovištia.

„Akékoľvek narušenie ruskej logistiky bude mať vplyv aj na civilné obyvateľstvo Krymu, ktoré predstavuje asi milióna a pol ľudí, a tí sami potrebujú zdroje,“ skonštatoval Kallberg.