Americký minister zahraničia Blinken sa stretol so Zelenským, diskutovali aj o ukrajinskej protiofenzíve

Šéf americkej diplomacie Antony Blinken sa stretol s ukrajinskými predstaviteľmi, aby diskutoval o ukrajinskej protiofenzíve a obnove krajiny. Informuje o tom web Kyiv Independent, ktorý cituje oznámenie amerického ministerstva zahraničných vecí.

„Vrátil som sa na Ukrajinu, aby som sa stretol s našimi ukrajinskými partnermi a diskutoval o ich prebiehajúcej protiofenzíve, o budúcej pomoci a obnove a predovšetkým, aby som podporil neochvejný záväzok USA voči Ukrajine,“ napísal Blinken v stredu o svojej dvojdňovej návšteve na mikroblogovacej sieti X.

Met with President @ZelenskyyUA to convey the United States’ unwavering commitment to Ukraine and its people. We stand with Ukraine, for as long as it takes. pic.twitter.com/kQ1rpaqR5X

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 6, 2023