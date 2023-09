Ukrajinská protiofenzíva začína prinášať ovocie a armáda postupne získava pôdu pod nohami, tvrdí Stoltenberg

Ukrajina napriek ťažkým bojom v protiofenzíve „pomaly získava pôdu pod nohami“. Vo štvrtok to uviedol generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Stoltenberg tiež v prejave pred poslancami Európskeho parlamentu povedal, že podpora spojencov NATO pomohla začať ukrajinskú protiofenzívu, ktorá teraz začína prinášať ovocie.

„Ukrajinci postupne získavajú pôdu pod nohami. Sú to ťažké boje, ťažké boje, ale podarilo sa im prelomiť obranné línie ruských síl. A postupujú vpred,“ vyjadril sa.

Jeho slová pritom prišli po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň vyslal dôrazné posolstvo týkajúce sa pokroku Ukrajiny, keď na sociálnej a mikroblogovacej sieti X, predtým známej ako Twitter, napísal: „Bez ohľadu na to, čo kto hovorí, postupujeme, a to je najdôležitejšie. Sme v pohybe.“

Ukrainian forces are moving forward. Despite everything and no matter what anyone says, we are advancing, and that is the most important thing. We are on the move. pic.twitter.com/emWoZG8WSa

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023