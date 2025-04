Ukrajinci podnikli dve skúšobné plavby trajektu do Gruzínska

Ukrajina podnikla dve skúšobné plavby trajektu do Gruzínska. Oznámila to vo štvrtok spoločnosť UkrFerry. Čierne more, cez ktoré námorná trasa do Gruzínska prechádza, je až doteraz jedným z bojísk v rámci ruskej agresie proti Ukrajine.

„Uskutočnili sa dve plavby, sú to skúšobné plavby,“ povedal agentúre AFP obchodný riaditeľ spoločnosti UkrFerry Volodymyr Černievskyj. Plavidlá v závere marca prešli trasu z ukrajinského prístavu Čornomorsk v Odeskej oblasti do gruzínskeho prístavného mesta Batumi, informovala tlačová agentúra Interfax-Ukrajina.

„Ide len o skúšobné plavby, aby sa identifikovali všetky problémové oblasti a aby sa pochopilo, ako možno dopravu obnoviť, kedy a za akých podmienok,“ dodal Černievskyj. Možné prímerie v Čiernom mori, ktoré presadzuje Kyjev a Washington, by podľa neho mohlo byť „pozitívnym momentom“ na obnovenie trajektového spojenia s Gruzínskom.