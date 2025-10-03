Ukrajina zažila hrozivé momenty, Rusko podniklo dosiaľ najväčší útok

Ruská armáda označila útoky za cielenie na „vojensko-priemyselný“ komplex Ukrajiny kombinovanými raketovými a dronovými útokmi.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine
Na tejto fotografii z videa, ktoré zverejnila tlačová služba ruského ministerstva obrany vo štvrtok 2. októbra 2025, strieľa ruský samohybný kanón „Giacint-S“ smerom k ukrajinským pozíciám na nezverejnenom mieste na Ukrajine. Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ruská armáda uskutočnila počas noci na piatok dosiaľ najväčší útok na ukrajinskú plynárenskú sieť od začiatku invázie v roku 2022. Uviedol to štátny prevádzkovateľ plynárenskej siete Naftohaz.

Moskva neustále cieli na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v sériách nočných útokov, ktoré často spôsobujú výpadky elektriny a prerušenie dodávok vykurovania počas mrazivých teplôt.

Nezostrelili všetky objekty

„Nepriateľ uskutočnil najväčší masový útok na plynárenskú infraštruktúru od začiatku vojny,“ uviedol predseda Naftohazu Serhij Koreckyj. Na zariadenia v severovýchodnej Charkovskej oblasti a centrálnej Poltavskej oblasti bolo odpálených približne 35 rakiet a 60 dronov. „Niektoré boli úspešne zostrelené, bohužiaľ, nie všetky,“ dodal.

Ukrajinské ministerstvo energetiky potvrdilo výpadky elektriny v niekoľkých regiónoch, bližšie detaily však neposkytlo. Ruská armáda označila útoky za cielenie na „vojensko-priemyselný“ komplex Ukrajiny kombinovanými raketovými a dronovými útokmi.

Ukrajina podnikla odvetné útoky

Masívne výpadky elektriny sú v súčasnosti menej časté ako počas zimy 2022/2023, keď ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky po celej krajine. Medzinárodný trestný súd v roku 2024 vydal zatykače na bývalého ruského ministra obrany a najvyššieho veliteľa armády za útoky na ukrajinskú energetickú sieť, ktoré označil za vojnový zločin.

Ukrajina zároveň podnikla odvetné dlhodobé útoky dronmi na ruské rafinérie, aby prerušila dôležité energetické príjmy financujúce ruskú armádu. Zdroj z Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) informoval agentúru AFP, že Kyjev najnovšie zasiahol rafinériu približne 1 400 kilometrov od frontovej línie v ruskej Orenburskej oblasti.

Neoverené videá na sociálnych sieťach ukazujú dron narážajúci do rafinérie, z ktorej stúpa sivý dym. Regionálny gubernátor potvrdil, že dron zasiahol priemyselný objekt, bližšie detaily však neposkytol.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Prisoners
APTOPIX Russia Ukraine War Prisoners
Russia Ukraine War
11 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Prisoners
Okruhy tém: energetická infraštruktúra ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk