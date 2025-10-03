Ukrajina zažila hrozivé momenty, Rusko podniklo dosiaľ najväčší útok

Ruská armáda uskutočnila počas noci na piatok dosiaľ najväčší útok na ukrajinskú plynárenskú sieť od začiatku invázie v roku 2022. Uviedol to štátny prevádzkovateľ plynárenskej siete Naftohaz.
Moskva neustále cieli na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v sériách nočných útokov, ktoré často spôsobujú výpadky elektriny a prerušenie dodávok vykurovania počas mrazivých teplôt.
Nezostrelili všetky objekty
„Nepriateľ uskutočnil najväčší masový útok na plynárenskú infraštruktúru od začiatku vojny,“ uviedol predseda Naftohazu Serhij Koreckyj. Na zariadenia v severovýchodnej Charkovskej oblasti a centrálnej Poltavskej oblasti bolo odpálených približne 35 rakiet a 60 dronov. „Niektoré boli úspešne zostrelené, bohužiaľ, nie všetky,“ dodal.
Kritická situácia. Rusko odpojilo elektrinu nefunkčnej Černobyľskej jadrovej elektrárni
Ukrajinské ministerstvo energetiky potvrdilo výpadky elektriny v niekoľkých regiónoch, bližšie detaily však neposkytlo. Ruská armáda označila útoky za cielenie na „vojensko-priemyselný“ komplex Ukrajiny kombinovanými raketovými a dronovými útokmi.
Ukrajina podnikla odvetné útoky
Masívne výpadky elektriny sú v súčasnosti menej časté ako počas zimy 2022/2023, keď ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky po celej krajine. Medzinárodný trestný súd v roku 2024 vydal zatykače na bývalého ruského ministra obrany a najvyššieho veliteľa armády za útoky na ukrajinskú energetickú sieť, ktoré označil za vojnový zločin.
Európa sa musí pripraviť na eskaláciu. Zelenskyj bije na poplach v súvislosti s ruskými dronmi
Ukrajina zároveň podnikla odvetné dlhodobé útoky dronmi na ruské rafinérie, aby prerušila dôležité energetické príjmy financujúce ruskú armádu. Zdroj z Ukrajinskej bezpečnostnej služby (SBU) informoval agentúru AFP, že Kyjev najnovšie zasiahol rafinériu približne 1 400 kilometrov od frontovej línie v ruskej Orenburskej oblasti.
Neoverené videá na sociálnych sieťach ukazujú dron narážajúci do rafinérie, z ktorej stúpa sivý dym. Regionálny gubernátor potvrdil, že dron zasiahol priemyselný objekt, bližšie detaily však neposkytol.