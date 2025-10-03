Európa sa musí pripraviť na eskaláciu. Zelenskyj bije na poplach v súvislosti s ruskými dronmi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok varoval Európu, že nedávne narušenia vzdušného priestoru dronmi sú jasným signálom, že Rusko plánuje eskalovať svoju agresiu. Ponúkol pritom ukrajinské skúsenosti z vojny na pomoc európskym krajinám pri obrane voči tejto hrozbe.
Zelenskyj vystúpil na samite lídrov takmer 50 krajín, ktorý sa konal v Kodani za prísnych bezpečnostných opatrení po sérii záhadných letov dronov nad Dánskom a narušeniach vzdušného priestoru v Estónsku a Poľsku. „Nebol to len konflikt o Ukrajinu, Rusko vždy chcelo oslabiť Západ a Európu,“ zdôraznil.
Macron vyzýva na zasiatie neistoty v Kremli
Ruský prezident Vladimir Putin odmietol tieto tvrdenia a obvinil Európu z vyvolávania „hystérie“ na ospravedlnenie rastúcich vojenských výdavkov. „Len sa upokojte,“ povedal.
Svetu možno hrozí druhý Černobyľ. Záporožská jadrová elektráreň je už týždeň mimo prevádzky
Európski lídri diskutujú o posilnení obrany, vrátane vytvorenia „protivzdušnej steny“ na ochranu pred ruskými dronmi. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na tvrdší postoj k narušeniam vzdušného priestoru s cieľom zasiať hlbšiu neistotu v Kremli.
Rumunský premiér Nicosur Dan varoval, že jeho krajina zostreľuje každý dron, ktorý naruší jej vzdušný priestor. Macron tiež zdôraznil potrebu zvýšiť tlak na tzv. „tieňovú flotilu“ starých ruských ropných tankrov, ktoré pomáhajú Moskve obchádzať sankcie a financovať vojnu.
Aby riziko nebolo len na pleciach Belgicka
Európska únia zvažuje použitie zmrazených ruských aktív na financovanie pôžičky Ukrajine vo výške 140 miliárd eur, čo by pomohlo preklenúť rozpočtové deficity Kyjeva. Belgický premiér Bart De Wever však vyjadril obavy z rizík a požaduje jasné záväzky od ostatných lídrov EÚ na zdieľanie potenciálnych dôsledkov.
Rusko ostro kritizuje plány EÚ na vybudovanie „dronového múru“
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že rokovania o tejto iniciatíve budú intenzívnejšie, aby riziko nebolo len na „pleciach“ Belgicka.