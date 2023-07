Ukrajina rokuje s USA o poskytnutí zbraní dlhého doletu, bez nich bude mať Rusko navrch, informoval Zelenskyj

Kyjev rokuje so Spojenými štátmi o obstaraní zbraní dlhého doletu, povedal v piatok ukrajinský prezident. Volodymyr Zelenskyj na tlačovej konferencii s českým premiérom Petrom Fialom povedal, že bez takýchto zbraní „je ťažké nielen uskutočniť útočnú misiu, ale úprimne povedané aj viesť obrannú operáciu“. Informuje spravodajský portál CNN.

Zelenskyj vysvetlil, že bez zbraní dlhého doletu má Rusko v istých situáciách navrch.

„Je to veľmi ťažké. Znamená to, že bránite svoju krajinu a nemôžete dosiahnuť vhodnú vzdialenosť, aby ste zničili svojho nepriateľa. To znamená, že nepriateľ má výhodu vzdialenosti,“ povedal.